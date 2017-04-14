 Rambler's Top100
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
14 АПРЕЛЯ 2017, ПЯТНИЦА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Мэрия Москвы тратит миллиарды рублей на нечитаемые газеты
14.04.2017
Московская мэрия выделяет миллиарды рублей на бумажные выпуски городских газет. В этом году они обойдутся бюджету в 1,8 миллиарда рублей, а всего на нужды столичных СМИ за три года было выделено 37,6 миллиарда рублей. Об этом пишет блогер Георгий Городецкий, ссылаясь на открытые данные о расходах бюджета за 2015-2017 годы.

Окружные газеты, как правило, лишь пиарят действия столичных чиновников и пишут новости "под копирку", не освещая реальных городских проблем. "Иногда эти кульки распечатываются – кому-то при проведении ремонта нужна бесплатная бумага, кому-то нужен розжиг для мангала, некоторые используют ее в качестве обертки", – пишет блогер.

Интернет-версии городской периодики тоже не слишком популярны. Главные новости на сайтах просматривают до 200 человек, причем трафик почти полностью идет из поисковиков, а не по закладкам. В соцсетях записи окружных СМИ собирают единичные "лайки". Однако по бюджету госзакупок газеты "обгоняют закупку снегоуборочной техники, охрану, ремонты и аренду автомобилей". Так, содержание окружных газет лишь за первое полугодие обойдется москвичам в 417,6 миллиона рублей.

"Кто-то может возразить, сказав, что в окружной печати размещается важная районная информация и всевозможные уведомления. Ну если это так, то почему на общественные слушания, если о них не покрутить в интернете, никто не приходит?" – отмечает Городецкий. Официальные данные оптимистичны: по опросу, заказанному департаментом СМИ и рекламы, постоянно или периодически окружную газету читают 80,2 процента горожан.

В 2015 году столичные власти решили отказаться от выпуска бумажных версий районных газет, полностью переведя их в электронный формат. В департаменте СМИ и рекламы пояснили, что на районные издания тратятся десятки миллионов рублей, но они не несут практически никакой смысловой нагрузки. Окружные газеты, как сообщалось, радикально поменяют контент. В 2014 году сайты районных газет, префектур и управ, начали индексироваться "Яндекс.Новостями". В результате "мэрские" новости выходят в топ за счет того, что их почти слово в слово тиражируют сотни источников.
| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дайджест федеральных СМИ
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Бизнес завхоза ФСБ
22.03.2017
Семья завхоза ФСБ Михаила Шекина с помощью разведчиков и бизнесменов из списка Forbes инвестирует в моду, девелопмент и охотничьи хозяйства
Кусок Рублевки с историей
3.03.2017
Участок площадью 2,84 га, который миллиардер Алишер Усманов передал Дмитрию Медведеву, имеет богатую историю и принадлежал не одному предпринимателю из списка Forbes.
Долги "Роснефти" достигли астрономической величины
22.02.2017
По итогам прошлого года общая сумма долгов крупнейшей нефтяной компании России составила 3,585 трлн рублей, установив новый исторический рекорд.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Кровавые страсти в Новых Крестах
7.03.2017
Перед убийством подполковник Николай Чернов передал в ФСБ материалы о многомиллиардных хищениях в ходе строительства Новых Крестов.
Водительская медкомиссия в СПб: новые стандарты медицинского заключения
10.02.2017
В России с 2016 года приняты новые стандарты, определяющие прохождение медицинских комиссий и доступ водителей к управлению различными типа транспорта.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru