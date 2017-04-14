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Мэрия Москвы тратит миллиарды рублей на нечитаемые газеты
14.04.2017
Московская мэрия выделяет миллиарды рублей на бумажные выпуски городских газет. В этом году они обойдутся бюджету в 1,8 миллиарда рублей, а всего на нужды столичных СМИ за три года было выделено 37,6 миллиарда рублей. Об этом пишет блогер Георгий Городецкий, ссылаясь на открытые данные о расходах бюджета за 2015-2017 годы.
Окружные газеты, как правило, лишь пиарят действия столичных чиновников и пишут новости "под копирку", не освещая реальных городских проблем. "Иногда эти кульки распечатываются – кому-то при проведении ремонта нужна бесплатная бумага, кому-то нужен розжиг для мангала, некоторые используют ее в качестве обертки", – пишет блогер.
Интернет-версии городской периодики тоже не слишком популярны. Главные новости на сайтах просматривают до 200 человек, причем трафик почти полностью идет из поисковиков, а не по закладкам. В соцсетях записи окружных СМИ собирают единичные "лайки". Однако по бюджету госзакупок газеты "обгоняют закупку снегоуборочной техники, охрану, ремонты и аренду автомобилей". Так, содержание окружных газет лишь за первое полугодие обойдется москвичам в 417,6 миллиона рублей.
"Кто-то может возразить, сказав, что в окружной печати размещается важная районная информация и всевозможные уведомления. Ну если это так, то почему на общественные слушания, если о них не покрутить в интернете, никто не приходит?" – отмечает Городецкий. Официальные данные оптимистичны: по опросу, заказанному департаментом СМИ и рекламы, постоянно или периодически окружную газету читают 80,2 процента горожан.
В 2015 году столичные власти решили отказаться от выпуска бумажных версий районных газет, полностью переведя их в электронный формат. В департаменте СМИ и рекламы пояснили, что на районные издания тратятся десятки миллионов рублей, но они не несут практически никакой смысловой нагрузки. Окружные газеты, как сообщалось, радикально поменяют контент. В 2014 году сайты районных газет, префектур и управ, начали индексироваться "Яндекс.Новостями". В результате "мэрские" новости выходят в топ за счет того, что их почти слово в слово тиражируют сотни источников.
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