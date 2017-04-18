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Главные "единороссы" скрывают свои усадьбы в Смоленской области
16.04.2017
О том, что Володин, Неверов и Панков построили усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области, телеканал «Дождь» сообщает со ссылкой на два источника, близких к руководству области, и жителей соседних деревень.

В частности, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Болшево Смоленской области иерей Павел рассказал «Дождю», что Неверов живет в соседней с Болшево деревне Домашенка. Со ссылкой на Росреестр телеканал сообщает, что в этой деревне есть дом площадью 1000 кв. м, адрес и владелец которого не указаны. В расследовании отмечается, что корреспондент «Дождя» обнаружил дом схожей площади на участке, который местные жители называют «дачей Неверова».

Данный участок не обозначен на кадастровой карте, его владелец также неизвестен, говорится в расследовании «Дождя». Рядом с огороженной территорией есть искусственный пруд, а на соседнем от пруда берегу располагаются пастбище и конюшня. Местные жители сообщили телеканалу, что Неверов часто приезжает туда вместе с семьей на выходные.

В другой деревне, Степанково, в 8 км от Болшево, есть участок площадью 2,3 га, который местные жители называют «усадьбой Панкова». Со ссылкой на данные Росреестра «Дождь» пишет, что он принадлежит Найденовой Клавдии Алексеевне. Полная тезка Найденовой была совладелицей саратовских компаний «Креатив-с», «Поволжье», «Новости+» и «Полиграф». «Креатив-с» был учредителем информационного агентства «Саратовские областные новости», которое местное агентство «Версия» называло близким к саратовским единороссам, говорится в расследовании.

В этой же деревне Степанково есть участок, принадлежащий Артему Балыхину, бывшему руководителю аппарата Вячеслава Володина в администрации президента. Сам Балыхин подтвердил телеканалу, что владеет участком в Смоленской области, однако не стал рассказывать о своих соседях. «Я не являюсь депутатом или государственным служащим, поэтому вопрос ко мне непонятен. У меня есть право на свободное перемещение и на неприкосновенность частной жизни. Это не Рублевка и не заграничная собственность, а просто участок в Смоленской области», — заявил он.

Еще одна усадьба находится недалеко от Степанково, на месте, обозначенном как деревня Починки. На нем расположены территории, принадлежащие сельскохозяйственному предприятию «Боброво», которое на 100% принадлежит Лидии Барабановой. Ее издание «Собеседник» называло матерью спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Территория «Боброво» огорожена как мараловодческое хозяйство, отмечается в расследовании. Внутри есть участок площадью в 30 га, который, по данным Росреестра, используется для «строительства оздоровительного комплекса». На участке есть несколько жилых домов, искусственный пруд и вертолетная площадка. Жители соседних деревень рассказали корреспонденту телеканала, что Володин часто останавливается в этой усадьбе.

В декларациях Володина, Неверова и Панкова нет сведений о подобных участках.

Кстати, Володина и Неверова объединяет соседство по дачному кооперативу «Сосны», расположенному в Истринском районе Московской области.

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