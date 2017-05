Кого изнасиловал Алишер Усманов? 19 августа 1980 года военный трибунал Туркестанского военного округа приговорил Алишера Усманова, сына прокурора Ташкента, к 8 годам лишения свободы за мошенничество и соучастие в получении взятки. Вместе с Усмановым были осуждены его друзья — Бахадыр Насымов, сын заместителя председателя КГБ Узбекистана, и Ильхам Шайков, сын министра сельского хозяйства. 26 марта 1986 года Усманов был условно-досрочно освобожден ввиду «искреннего раскаяния» и «за примерное поведение». По словам Усманова, такие формулировки — стандартная юридическая практика того времени, а дело его было полностью сфабриковано.

3 мая 2000 года Верховный суд Узбекистана отменил приговор трибунала по реабилитирующим основаниям. По словам Усманова, приговор обжаловали его друзья: сам он не мог этого сделать, так как не имел узбекистанского гражданства. Одно из первых упоминаний о том, что Усманова осудили якобы не только за экономические преступления, но и за изнасилование, появилось в журнале «Деловые люди» (№ 87). В одном из следующих номеров издание опровергло эту информацию.

В октябре 2004 года на сайте «Компромат.ру» появилась публикация под заголовком «Усманов Алишер Бурханович (кличка — „Узбек“), генеральный директор ЗАО „Газпроминвестхолдинг“. Справка». В тексте упоминалось, что Усманова в 1980-м осудили в том числе и за изнасилование. Представители бизнесмена предложили владельцу сайта опубликовать присланное ими опровержение — в этом случае они обещали обойтись без судебного разбирательства. «Компромат» опубликовал документ.

Об Усманове много говорили в Великобритании, когда он хотел приобрести (и в итоге приобрел) акции лондонского футбольного клуба «Арсенал». Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей тогда написал в своем блоге, ссылаясь на «распространенное мнение», что Усманова осудили за особенно чудовищное изнасилование, причем жертва и еще ряд действующих лиц исчезли.

Представители Усманова добились того, чтобы лондонский провайдер заблокировал блог Мюррея. При этом под блокировку случайно попали еще несколько блогов — в том числе будущего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Джонсон тогда дал возмущенный комментарий The Guardian: «Это же Лондон, а не Узбекистан!» Как писал The Times, Усманов не стал подавать в британский суд на Крейга Мюррея.

Тогда же в The Guardian вышел текст об Усманове, где слухи об изнасиловании упоминались с оговоркой, что у журналистов нет никаких внятных подтверждений этим обвинениям. Сам бизнесмен сказал изданию, что предоставит копию приговора, в котором эта статья не фигурирует.

The Guardian писала, что одна из компаний, работающих на клуб «Арсенал», пыталась проверить обвинения в адрес Алишера Усманова. И даже наняла для этого частного детектива (ее имя не упоминается в публикации), которая провела полгода в Ташкенте. Позже детектив заявила, что столкнулась с противодействием узбекских властей. Усманов был возмущен, узнав, что такое расследование вообще проводилось.

В 2012 году «Мегафон», основным акционером которого был Алишер Усманов, провел не слишком успешное IPO на Лондонской бирже. Газета Süddeutsche Zeitung предполагала, что неудача Усманова связана с информацией о его прошлом. В заметке упоминалась и судимость бизнесмена за шантаж и изнасилование. Через полгода газета опубликовала опровержение, признав, что Усманова никогда не обвиняли в изнасиловании.

Накануне IPO «Мегафона» газета The Times выяснила, что британская PR-компания RLM Finsbury подчистила биографию Усманова в «Википедии». Пиарщики удалили описание уголовного дела, добавив сведения о филантропической деятельности предпринимателя. Компания Finsbury извинилась за свои действия, но заявила, что правки вносились не по просьбе Усманова.

