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Глава Кузбасса Аман Тулеев серьезно болен
20.06.2017
Телеграм-канал Незыгарь пишет следующее: «Губернатор Кузбасса Аман Тулеев серьезно болен и не ясно – сможет ли он приступить к работе. Проблемы со здоровьем начались в марте этого года, когда губернатору была проведена операция на сердце в областном кардиоцентре Кемерово».
Как сообщает источник, операция прошла не совсем успешно, в связи с чем Тулеев до сих пор не смог полноценно вернуться к работе, а все публичные мероприятия с апреля были отменены.
«Между тем, администрация области официально заявила, что сегодня Тулеев продлил свой отпуск на неопределенный срок Официально исполняет обязанности губернатора Владимир Чернов».
Журналистка Екатерина Винокурова в своем канале пишет, что Тулееву уже ищут преемника: «Говорят, Аман Тулеев совсем серьезно болен, решается вопрос о преемнике в случае, если все закончится совсем плохо».
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