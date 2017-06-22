Глава Кузбасса Аман Тулеев серьезно болен

Телеграм-канал Незыгарь пишет следующее: «Губернатор Кузбасса Аман Тулеев серьезно болен и не ясно – сможет ли он приступить к работе. Проблемы со здоровьем начались в марте этого года, когда губернатору была проведена операция на сердце в областном кардиоцентре Кемерово».



Как сообщает источник, операция прошла не совсем успешно, в связи с чем Тулеев до сих пор не смог полноценно вернуться к работе, а все публичные мероприятия с апреля были отменены.



«Между тем, администрация области официально заявила, что сегодня Тулеев продлил свой отпуск на неопределенный срок Официально исполняет обязанности губернатора Владимир Чернов».



Журналистка Екатерина Винокурова в своем канале пишет, что Тулееву уже ищут преемника: «Говорят, Аман Тулеев совсем серьезно болен, решается вопрос о преемнике в случае, если все закончится совсем плохо».