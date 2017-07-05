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Клан Асадов отмывал деньги на испанских курортах
4.07.2017
В Испании конфисковано имущество 79-летнего дяди сирийского президента Башара Асада Рифата на сумму более 800 млн евро, пишет немецкий таблоид Bild. Клан Асадов, по версии испанских следователей, отмывает деньги на испанских курортах, в том числе на Марбелье.

В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен.

В апреле и мае 2017 года в Испании были проведены обыски в домах, принадлежащих дяде Башара Асада, в рамках дела об отмывании денег, которое было начато в декабре 2016 года.

На данный момент, по информации немецкого издания, конфискованы недвижимость, премиальные автомобили, счета и драгоценности. Следственные действия проводятся против 76 фирм.

Следователи, оказывающие поддержку спецсудье Национального высокого суда Испании Хосе де ла Мате, уверены, что "распределение функций внутри клана Асадов работает следующим образом: в Сирии Башар бомбит свой народ бомбами с отравляющими газами, а в Испании и Франции дядя Рифат под пальмами отмывает вывезенные миллиарды, грязные деньги, а также доходы от продажи наркотиков".

Следователи разоблачили целую сеть из подставных фирм в странах Европы, арабских государствах и налоговых гаванях Гибралтара и Панамы, которые частично были зарегистрированы на двух жен Рифата Асада, восьмерых сыновей и двух дочерей.

Только на Панаме было обнаружено 27 ассоциируемых с Асадом фирм. "У нас есть подозрение, что миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании и Франции", - заявил Bild испанский следователь, участвующий в расследовании.

Рифату Асаду, считавшемуся долгое время правой рукой Хафеза Асада, предшественника Башара на посту сирийского лидера, пришлось покинуть Сирию в середине 1980-х из-за якобы планировавшегося путча против его брата.

На Западе Рифат начал выстраивать свою империю недвижимости в Испании, Франции, Лихтенштейне, Люксембурге и Кюрасао.
Рифат еще с 1988 года начал инвестировать в землю в Марбелье и пригородах, где строилась недвижимость класса люкс. В частности, это яхт-клуб Puerto Banus с клубом Plaza Beach Club, находящаяся по соседству гостиница Benabola, паркинги, бары, рестораны и полностью отделанный мрамором гостиничный и торговый комплекс Gray D'albion, расположенный прямо на пляже. Теперь все это конфисковано.
Кроме того, у Асадов имелись большие планы: в горах за Марбельей клан купил поместье под названием La Máquina в престижном испанском муниципалитете Бенаавис. То, что значится в документах как сельхозугодья, на самом деле является земельным участком в 424 га с очень удобным расположением.

По соседству находится самый дорогой район с виллами Ла Загалета: две горы окружают долину с усадьбами по 3-6 тыс. квадратных метров территории каждая. Все они серьезно охраняются и никто не может попасть туда без приглашения хозяев. Среди жителей вилл, часть которых оснащена площадками для посадки вертолетов, есть и сверхбогатые русские, и их бывшие швейцарские банкиры.

В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении. Происхождением квартир заинтересовались в 2013 году в парижской мэрии, когда Transparency International и антикоррупционная группа Sherpa подали жалобу в правоохранительные органы Франции, утверждая, что стоимость имущества сирийца значительно превышает его доходы.

Дядя Башара Асада попытался распродать парижскую недвижимость, в частности продал семиэтажный особняк в Париже за 70 миллионов евро российскому олигарху.

Рифат Асад считает себя законным главой Сирии. Когда президентом Сирии после смерти Хафеза Асада в 2000 году стал его сын Башар, Рифат раскритиковал такую передачу власти, назвав ее "настоящим фарсом и неконституционной театральной постановкой".

Рифата Асада обвиняют в массовых убийствах в Хаме в феврале 1982 года в ходе подавления восстания "Братьев-мусульман". Операция в Хаме длилась три недели, в результате, по разным оценкам, погибло от 7000 до 40 000 человек. За это Рифата Асада на Западе прозвали Мясник Хамы.

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