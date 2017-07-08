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О чем Трамп и Путин так долго говорили?
8.07.2017
Немецкая команда, готовившая саммит "двадцатки", должно быть, немного расстроена. Они старались, разрабатывали повестку - "зелёная" экономика, дигитализация, борьба с терроризмом, развитие Африки - а почти вся пресса только и говорит, что об одной встрече: первой встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Перед этой беседой "на полях" саммита в Гамбурге обе стороны говорили, что не ждут от нее прорывов.

В этом смысле встреча превзошла ожидания: вместо объявленных заранее 30 минут президенты США и России проговорили целых два часа 15 минут.

Многие журналисты, работающие на саммите "двадцатки", расценили это как хороший знак для России и российско-американских отношений: то, что разговор затянулся, могло означать, что стороны не "зафиксировали сохраняющиеся разногласия", как выражаются дипломаты, а поговорили заинтересованно и подробно.

Правда, сразу после встречи стороны обнаружили некоторые расхождения в трактовке того, что же на ней говорилось.

Присутствовавшие на встрече президентов госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров разошлись в важном нюансе в описании той части разговора, которая касалась ключевого сейчас во внутренней политике США вопроса о попытках России посредством кибервзломов повлиять на исход прошлогодних выборов в США.

Рекс Тиллерсон сообщил журналистам, что Трамп заговорил об этом сразу в самом начале встречи и что Путин отверг подозрения, как делал это и до сих пор.

"Дискуссия была оживленной и долгой", - цитируют Тиллерсона агентства.

Российский же министр, Сергей Лавров, выступая на отдельном брифинге одновременно с Тиллерсоном, выразился в том духе, что американского президента удовлетворили объяснения Путина.

"Он эти заявления принимает", - передают российские агентства слова Лаврова. Тиллерсон такого не говорил.

Российские официальные лица и эксперты перед встречей в многочисленных комментариях повторяли, что Трамп повязан по рукам и ногам расследованием предполагаемого вмешательства России в ход предвыборной кампании и любая уступка Путину будет использована против Трампа во внутриполитической борьбе.

Трамп и Путин, судя по рассказу Лаврова и Тиллерсона, даже сумели договориться о чем-то конкретном: в частности, еще раз попробовать объявить перемирие на части территории Сирии.

И даже по деликатному вопросу киберпреступности, как сообщил Сергей Лавров, стороны решили попытаться сотрудничать, создав совместную рабочую группу.

Для России важнейшим вопросом остаются санкции США, а также Евросоюза, но о них главы внешнеполитических ведомств России и США в своих рассказах о встрече Трампа и Путина ничего определенного не сказали.
BBC, 8.07.2017

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