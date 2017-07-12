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Трамп страдает от слабоумия?
10.07.2017
Нейролингвисты сравнили для журнала STAT многочисленные интервью Дональда Трампа и диагностировали существенную утрату речевых способностей, что может свидетельствовать о серьезной болезни, пишет Ян Фляйшхауэр на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

В частности, ученые проанализировали интервью Трампа за последние 30 лет и выяснили, что "его язык радикально изменился: если в 1990-е годы он использовал довольно богатый вокабуляр и сложные конструкции, которые всегда приводили к какому-то выводу, а также редко терял нить разговора, то сейчас речь Трампа похожа на высказывания 10-летнего ребенка. Он постоянно повторяется, набор используемых слов заметно сократился, а синтаксис не следует четким правилам. Более того, Трамп часто перепрыгивает с одной мысли на другую, и нельзя понять, что он хочет донести", говорится в статье.

К примеру, типичное предложение Трампа в переводе выглядит следующим образом: "Между мной и моей кампанией (политической. - Прим. ред.) точно нет сговора. Но я в любом случае могу говорить за себя. А русские. Нет".

Ученые уверены, продолжает автор, что "утрата речевых способностей говорит о снижении мозговых способностей. В самом худшем случае речь может идти о дегенеративной болезни головного мозга".

Изменения проявляются практически по всех выступлениях Трампа, в которых ему приходится говорить от себя. Кроме того, его движения выглядят заученными: "Каждый раз, когда он подходит к трибуне, он напоминает заводную куклу, а не человека, который мог в любой момент стать профессиональным игроком в гольф, как любит рассказывать Трамп".

Фляйшхауэр приводит примеры "странного" поведения Трампа. Так, пару недель назад, во время пресс-конференции после встречи с президентом Румынии, Трампу пришлось отвечать на вопрос журналистки о визовых послаблениях для румын. Трамп ответил, что "они не говорили об этом", но затем гость поправил его, заметив, что об этом спрашивал. Также Трамп "постоянно пишет в Twitter бессмыслицы, которые не может объяснить даже его пресс-служба", говорится в статье.

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