Идти ли Путину на очередной президентский срок решит епископ Панкратий

Для Путина приезд на Валаам становится традицией. Год назад президент участвовал в освящении скульптурного изображения Валаамской иконы Божией Матери. А на сей раз обсудил церковные дела с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.





Эксперты считают, что на этой встрече могла проясниться формальная судьба Исаакиевского собора, ведь официально церковь пока не подала заявку на вступление в права владения. Правда, многие считают, что этот вопрос отложили до выборов президента в 2018 году.





Но, по неофициальной информации, президент ездит на Валаам не ради встреч с патриархом. Ему важно общение с местными монахами, и в частности с епископом Панкратием, в неформальной обстановке. Наблюдатели обращали внимание, что перед выборами 2012 года Путин также посещал Валаам, и некоторые политологи уверены, что глава страны чуть ли не советуется о том, идти ли ему на очередной президентский срок.Епископ Панкратий (в миру – Жердев Владислав Петрович) родился 21 июля 1955 г. в г. Перми. С 1970 г. по 1980 г. обучался сначала на архитектурном отделении Пермского строительного техникума затем на архитектурном факультете Таджикского политехнического института в г. Душанбе, куда переехала семья. После окончания института работал художником в издательстве, затем стал жить и работать при Никольском соборе г. Душанбе.





Пострижен в монашество 3 июля 1987 г. с именем Панкратий, в честь преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, 18 июля 1987 г хиротонисан во иеродиакона, а 8 июня 1988 г. – во иеромонаха. Нес послушания, связанные с проведением в Троице-Сергиевой Лавре Юбилейного Поместного Собора Русской Православной Церкви, посвященного 1000-летию Крещения Руси, затем нес послушания помощника эконома, а потом – эконома Троице-Сергиевой лавры, руководил возобновлением издательской деятельности Лавры. 17 июля 1988 г. возведен в сан игумена, 4 мая 1990 г. – в сан архимандрита.

18 января 1993 г. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II назначен наместником Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Со времени вступления архимандрита Панкратия в должность наместника Валаамской обители значительно увеличилось число братии монастыря.





Журналист Сергей Цехмистренко на kommersant.ru описывае место, где будет жить на Валааме президент.