КНДР создала новые ракеты с помощью Украины

Серьезные успехи Северной Кореи в ее ракетной программе имеют украинские «корни». С таким сенсационным заявлением выступила газета The New York Times после ознакомления с докладом Международного института стратегических исследований (IISS) и данными спецслужб.





Издание отмечает, что помощь извне может объяснить, как КНДР после серии неудачных запусков смогла осуществить существенный прогресс в столь короткие сроки.





По данным NYT, за последние два года Северная Корея переработала конструкцию своих ракет и сменила поставщиков.





Эксперты по фотографиям смогли определить, что двигатели ракет Hwasong-14 — это двигатели Р-250 советской тяжелой МБР Р-36. Об этом говорят характерное сопло главного двигателя Р-250 и четыре качающихся рулевых двигателя, полностью повторяющих схему Р-36.





Эти ракеты и двигатели для нее делали на днепропетровском «Южмаше». В 2014 году, после разрыва связей с Россией, предприятие могло отправить двигатели в КНДР.





При этом известно, что еще шесть лет назад северокорейская разведка пыталась выкрасть с «Южмаша» ракетные секреты, однако шпионы были изобличены. Не исключено, что после госпереворота попытка оказалась успешной.



