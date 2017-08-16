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КНДР создала новые ракеты с помощью Украины
14.08.2017
Серьезные успехи Северной Кореи в ее ракетной программе имеют украинские «корни». С таким сенсационным заявлением выступила газета The New York Times после ознакомления с докладом Международного института стратегических исследований (IISS) и данными спецслужб.
Издание отмечает, что помощь извне может объяснить, как КНДР после серии неудачных запусков смогла осуществить существенный прогресс в столь короткие сроки.
По данным NYT, за последние два года Северная Корея переработала конструкцию своих ракет и сменила поставщиков.
Эксперты по фотографиям смогли определить, что двигатели ракет Hwasong-14 — это двигатели Р-250 советской тяжелой МБР Р-36. Об этом говорят характерное сопло главного двигателя Р-250 и четыре качающихся рулевых двигателя, полностью повторяющих схему Р-36.
Эти ракеты и двигатели для нее делали на днепропетровском «Южмаше». В 2014 году, после разрыва связей с Россией, предприятие могло отправить двигатели в КНДР.
При этом известно, что еще шесть лет назад северокорейская разведка пыталась выкрасть с «Южмаша» ракетные секреты, однако шпионы были изобличены. Не исключено, что после госпереворота попытка оказалась успешной.
В свою очередь сам «Южмаш» все эти обвинения категорически отрицает.
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