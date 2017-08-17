Швейцария разблокировала счета экс-главы "Банка Москвы"

Швейцария приняла решение разблокировать счета на 300 млн франков, которые принадлежат бывшему президенту и совладельцу "Банка Москвы" Андрею Бородину.





Как передает "Интерфакс", ранее счета были заблокированы по просьбе России, но затем прокуратура Швйцарии пришла к выводу, что в России не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство и было принято решение отказать в сотрудничестве российским правоохранительным органам.



