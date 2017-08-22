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Генералы-пенсионеры из ФСБ окапывются в "Цитадели"
21.08.2017
Вице-президентом холдинга «Цитадель», который объединяет компании, работающие в сфере информационной безопасности, в том числе причастные к созданию систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), стал бывший глава управления «К» МВД Борис Мирошников.

Генерал-полковник Борис Мирошников много лет руководил борьбой с киберпреступностью в России. В 1990-х он возглавлял управление компьютерной и информационной безопасности ФСБ (сейчас — Центр информационной безопасности ФСБ). В 2001–2011 годах был главой Бюро специальных технических мероприятий МВД, которое более известно как управление «К» МВД. После ухода из органов Мирошников некоторое время работал советником гендиректора платежного сервиса Cyberplat.

Широкую известность Мирошников получил из-за конфликта с основателем «Евросети» Евгением Чичваркиным. Предприниматель неоднократно обвинял Мирошникова в организации атаки на «Евросеть», в результате которой он был вынужден продать свою долю в компании и покинуть страну.

Холдинг «Цитадель» был основан Антоном Черепенниковым и его партнерами в 2015 году. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Цитадель» на 75,85% принадлежит Черепенникову, еще 23% у экс-руководителя представительства администрации Волгоградской области при правительстве России Валерия Битаева, оставшиеся 1,16% принадлежат двум частным лицам — Алексею Хренову и Дмитрию Золотухину.

Черепенников известен благодаря другому своему проекту — в созданную им компанию в сфере киберспорта Virtus.pro $100 млн инвестировал USM Holdings миллиардера Алишера Усманова.

Основная специализация «Цитадели» — разработка программного обеспечения в сфере информационной безопасности, а также производство СОРМ. Последние представляют собой комплекс технических средств, который ФСБ и другие силовые структуры используют для своих нужд («прослушки») и который все операторы связи в России обязаны устанавливать на своих сетях. В холдинг входят компании «Малвин Системс», «МФИ Софт» и еще ряд компаний. Лично Черепенникову также принадлежит доля в разработчике СОРМ «Основа Лаб».

у холдинга есть планы по участию в реализации положений пакета законов «О безопасности критической информационной инфраструктуры», который был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 июля.

К объектам критической инфраструктуры в законе отнесены сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной и атомной промышленности и др. К 1 января 2018 года, когда закон вступает в силу, их владельцы должны реализовать комплекс мер по защите своей инфраструктуры от хакерских атак. В частности, они должны будут подключиться к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которая с 2013 года создается ФСБ по поручению президента. Для реализации закона может понадобиться оборудование, однако пока неизвестно, каким оно должно быть и кто его сможет поставить.

Консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий говорит, что для подключения к ГосСОПКА нужно будет устанавливать системы обнаружения атак, скорее всего, имеющие сертификат ФСБ и передающие информацию об угрозах. «Требования к таким средствам пока не определены и только стоят в планах нормотворческой деятельности ФСБ», — отметил Лукацкий.

По данным Gartner, мировыми лидерами по разработке систем обнаружения атак являются Cisco, Intel Security, Trend Micro. «По понятным причинам западные продукты, хотя они и используются, не очень популярны в ФСБ, так как требуется сертификация и предоставление исходных кодов, на что иностранцы не идут. Поэтому ФСБ активно использует решения на базе открытого исходного кода. На его основе построены почти все российские системы обнаружения атак, которые сертифицированы ФСБ. Для ГосСОПКА сейчас применяются решения компаний «Инфотекс» и РНТ», — говорит Лукацкий.

Осенью в холдинге может появиться еще один новый вице-президент — Сергей Ефремов, который на данный момент занимает генеральскую должность руководителя Центра специальной техники ФСБ (12-й центр; ЦСТ).

ЦСТ курирует в ФСБ вопросы внедрения СОРМ, сообщил собеседник РБК и подтвердили топ-менеджеры двух компаний — производителей СОРМ. В открытых источниках упоминания о работе Сергея Ефремова в ФСБ в части внедрения СОРМ присутствуют с начала 2000-х. Он входит в исполнительный комитет АДЭ.

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