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Появился риск продажи "Системой" акций МТС
24.08.2017
АФК "Система" должна выплатить свыше 136 млрд рублей по делу о реорганизации "Башнефти". Такое решение накануне принял арбитражный суд Башкирии. Сумма требований "Роснефти", однако, была больше, а представители ответчика уже заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

Большинство аналитиков сочли исход разбирательства победой главы "Роснефти" Игоря Сечина. Если решение апелляционной инстанции ничего для "Системы" принципиально не изменит, ей, возможно, придется продать часть акций своей ключевой "дочки" - компании МТС, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на мнение ряда аналитиков.

Не задействовав акций МТС, "Система" не сможет выплатить такую сумму, считает аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович: "Есть два способа: заложить бумаги МТС и получить крупный заем либо продать их".

Добиться успеха во второй инстанции "Системе" будет тяжело, заявил изданию партнер BMS Law Firm Денис Фролов. "Обычно все самые сильные доказательства стороны представляют в первой инстанции, - полагает он. - Во второй их появление возможно только при их неизвестности до этого".

136 миллиардов - это примерно четверть стоимости сотового оператора. После предъявления иска "Роснефти" капитализация АФК "Система" сократилась на 107 млрд рублей, что в целом близко к той сумме, что постановил взыскать суд. Если АФК не удастся оспорить это решение, то денежных средств на полное удовлетворение иска у компании нет, в этой связи существует риск либо продажи акций МТС, либо их залога и получения кредита по них, подтверждает комментарий ИА "Финам".

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