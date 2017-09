Кремль упустил возможность купить Трампа за $4 млн. Несостоявшийся проект Trump Tower в Москве предполагал строительство в центре Москвы высотки с кондоминиумами, гостиничной и коммерческой недвижимостью премиум-класса​, а также спа-центра под брендом дочери американского президента Иванки Трамп. Здание должно было называться Trump World Tower Moscow. Это следует из письма Trump Organization о предварительной сделке, которое оказалось в распоряжении CNN.

​Телеканал опубликовал 17-страничный документ корпорации американского президента от октября 2015 года. Оно сопровождается копией электронного письма от американского бизнесмена российского происхождения Феликса Сатера к личному адвокату президента США Майклу Коэну, в котором говорится о том, что документ необходимо направить Трампу на подпись и вернуть обратно. Само 17-страничное письмо о намерении начать строительство подписано владельцем ГК «Эксперт» Андреем Розовым. Он, указывает CNN, должен бы был отвечать за развитие недвижимости, которую стороны хотели построить в Москве.

«Давайте воплотим это в жизнь и построим Trump Moscow. И, возможно, закрепим отношения между странами, показав всем, что коммерция и бизнес намного лучше и более полезны, нежели политика. Это должно быть также и повесткой Путина, и мы поможем ему согласиться с этим. Помогать миру во всем мире и зарабатывать деньги — я бы сказал, что это великая цель в жизни для нас, которой стоит следовать», — говорится в сопроводительном письме Сатера.

В качестве условий сделки Trump Organization выдвигала отказ от ответственности за финансирование проекта, потенциальная стоимость которого в обнародованном документе не указывается. При этом, следует из письма, корпорация предложила взять под свой контроль управление и содержание объекта.

Согласно плану высотки, который описывается в документе, Trump World Tower Moscow должна была вместить в себе около 250 люксовых кооперативных квартир — кондоминиумов, — 15 этажей гостиничных номеров премиум-класса, а также помещения для коммерческой недвижимости и офисов.

В предварительной сделке оговаривается, что Trump International Hotels Management LLC будет управлять частью отеля в башне, в которой расположится фитнес- и спа-центр премиум-класса под брендом дочери американского президента Иванки Трамп. Помещения фитнеса и спа-салона можно было бы маркировать надписью «The Spa by Ivanka Trump». В случае если бы это требование было удовлетворено, то Иванке Трамп предоставлялась бы возможность утвердить дизайн интерьера в этих помещениях на свое усмотрение.

Телеканал подчеркивает, что документ о намерении начать строительство не является юридически обязывающим договором, однако установил рамки будущих переговоров: было достигнуто соглашение, что обе стороны попытаются выработать более официальное соглашение.

В случае если бы стороны достигли официального соглашения о лицензировании проекта, то Trump Organization получила бы $4 млн аванса, из которых $1 млн предоставлялся бы сразу. Другой $1 млн американская корпорация бы получила после утверждения места строительства, а оставшиеся $2 млн были бы переведены после начала строительства или же спустя два года после подписания контракта.

В документе не указывается, как российская компания будет получать деньги для финансирования строительства, а также с какими банками она будет работать.

О том, что Trump Organization в конце 2015 года обсуждала проект строительства Trump Tower в Москве, стало известно после публикации The Washington Post от 28 августа. Издание со ссылкой на источники сообщило, что проект не был реализован, потому что в Москве под него не нашли землю, а также из-за отсутствия необходимых разрешений. В итоге проект свернули в январе 2016 года.

В этот же день агентство Associated Press со ссылкой на заявление адвоката Коэна комитету палаты представителей конгресса по разведке рассказало о том, что бывший исполнительный вице-президент Trump Organization, а ныне юрист президента США направлял письма пресс-секретарю российского лидера Владимира Путина.

Сам Песков подтвердил факт получения письма от Коэна и сказал, что адвокат Трампа хотел согласовать строительство небоскреба Trump Tower в Москве. По словам пресс-секретаря, в письме шла речь о том, что некая российская компания «вместе с определенными лицами» намерена возвести в деловом центре «Москва-Сити» небоскреб Trump Tower, «но работа у них не идет».

