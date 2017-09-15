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За кампанией против "Матильды" может стоять православный миллиардер
13.09.2017
Почти год прошёл с начала крестового похода депутата Госдумы Натальи Поклонской против режиссёра Алексея Учителя и его скандального фильма "Матильда" про царя Николая II. По данным Лайфа, сама кампания началась с подачи православного общественного движения "Царский крест", которое связывают с известным российским банкиром, инвестором и основателем телеканала "Царьград" Константином Малофевым.

Его координатор Александр Порожняков в разговоре с Лайфом рассказал, что организация пытается запретить прокат фильма Алексея Учителя, "потому что он несёт в себе как антироссийскую провокацию, так и угрозу национальной безопасности". Порожняков отметил, что к Поклонской они обратились, потому что она "является их единомышленником и зарекомендовала себя как почитательница царской семьи".

— Он (фильм) является абсолютно лжеисторическим и кощунственным для православных верующих людей. И сейчас обидно, что многие деятели искусства и культуры никак не хотят прислушиваться к мнению граждан, — говорил Порожняков.

Общественная организация "Царский крест" в ЕГРЮЛ не зарегистрирована. Движение представляет собой паблик в социальной сети "ВКонтакте", который был создан в октябре 2016-го, то есть незадолго до подачи коллективной жалобы Поклонской. Сейчас в этой группе состоит уже 4,4 тысячи участников.

— Данная группа создана с целью противодействия выходу кощунственного лжеисторического фильма Алексея Учителя "Матильда" на Святых Царственных Мучеников, а также над всей трагической историей русского народа к 100-летию трагедии 1917–1918 года, — говорится в описании группы.

О самом Алексанре Порожнякове также ничего особо неизвестно, но на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в качестве места работы он указывает другую организацию монархического характера — "Двуглавый орёл".

Согласно базе СПАРК, сейчас в Москве есть две общественные организации с названием "Двуглавый орёл". Первая была зарегистрирована ещё в 2003 году на Профсоюзной улице. Она значится учредителем организации "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", которое было зарегистрировано в 2016-м на Флотской улице.
Среди других учредителей "Двуглавого орла" значится отставной генерал Леонид Решетников, а сам сайт организации зарегистрирован на его дочь Александру. Последняя, к слову, "дружит" с лидером "Царского креста" в соцсети "ВКонтакте".
Леонид Решетников — кандидат исторических наук, кадровый разведчик. Более 16 лет он работал в балканских странах. Последняя должность в разведке — начальник информационно-аналитического Управления СВР. Сразу после отставки был назначен директором Российского института стратегических исследований, в 2016-м стал председателем "Двуглавого орла". С января 2017-го Решетников является председателем совета телеканала "Царьград".

В свою очередь, телеканал, который всегда придерживался консервативных позиций, в 2015 году основал известный российский финансист и филантроп Константин Малофеев.

В начале 2000-х Малофеев занимал пост главы департамента корпоративных финансов "МДМ-Банка". В 2005-м основал группу Marshall Capital Partners, специализирующуюся на прямых инвестициях. В 2014-м Marshall Capital договорился о партнёрстве с французским фондом. В результате был создан совместный проект CFG Marshall с общим размером планируемых инвестиций более 2 млрд евро.

В различных интервью и публичных выступлениях бизнесмен неоднократно выступал в защиту Натальи Поклонской, а Октябрьскую революцию 1917 года он называл не иначе как преступлением.

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