Саудовскому королю подготовили в РФ "Триумф"

Начавшийся государственный визит в Москву короля Саудовской Аравии Салмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, который продлится до 7 октября, должен оправдать возложенные на него ожидания со стороны России, в частности по экономическому и военно-техническому сотрудничеству двух стран. Первый в истории двусторонних отношений визит 81-летнего монарха, редко выезжающего за пределы своей страны из-за перенесенного ранее инсульта, а также, по данным Economist, из-за болезни Альцгеймера, прорабатывался несколько лет: особо тщательно подбиралась повестка переговоров и учитывался геополитический фактор. Теперь все будет зависеть от личного общения глав государств.





Военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией - в числе главных тем, которые будут затронуты на переговорах в Москве. За прошедшие несколько лет Саудовская Аравия проявляла заинтересованность к широкой номенклатуре российских вооружений, в частности, танкам "Т-90", боевым машинам пехоты, системам ПВО, оперативно-тактическим ракетным комплексам, а также боевым вертолетам, однако твердых контрактов заключено не было. В декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает совместные многомиллиардные проекты в сфере военно-технического сотрудничества с Эр-Риядом.





В начале 2017 года замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с заместителем начальника генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом ар-Рувейли сообщил, что со стороны Эр-Рияда есть "большой перечень пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения".





В июле генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о подписании РФ и Саудовской Аравией предварительного договора в сфере военно-технического сотрудничества на сумму 3,5 млрд долларов США.





От результатов нынешних переговоров зависит перспектива заключения этого пакета оружейных контрактов, подразумевающего в том числе и поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".





Как пишет сегодня "Коммерсант", Москва на протяжении десяти лет пыталась зайти на оружейный рынок Эр-Рияда. Обсуждались пакеты контрактов вплоть до 20 млрд долларов, но до твердых контрактов дело так и не дошло. Как говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, "если называть вещи своими именами, саудиты с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие - танки и другую технику".



