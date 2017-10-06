Миллионы российских христиан поклонялись не тем мощам

Турецкие археологи утверждают, что обнаружили подлинное захоронение Николая Мирликийского - почитаемого православной и католической церквями святого, жившего на территории современной Турции в IV веке. До сих пор считалось, что в 1087 году итальянские купцы выкрали мощи святителя и перевезли в город Бари, спасая от осквернения. Начальник управления памятников Анталии Джемил Карабим полагает, что в Бари покоится тело другого христианского епископа, а настоящий святой Николай был похоронен в районе Демре и покоится там по сей день. Если эта версия подтвердится, окажется, что весной в Россию привозили для поклонения вовсе не мощи Николая Угодника.





Hurriyet Daily News пишет о том, что в южной турецкой провинции при проведении археологических работ был обнаружен неповрежденный храм. В нем оказался специальный участок, где, как полагают специалисты, и находится могила святителя.

Изыскания на территории древнего храма продолжаются уже три месяца. Джемил Карабим уверяет, что он находится в отличном состоянии, но работы продвигаются медленно - поскольку ученые стараются пометить каждый камень, чтобы можно было полностью воссоздать здание, а также максимально сохранить уцелевшую мозаику.





Раскопкам предшествовали годы архивных работ. "Мы изучали все документы с 1942-го по 1966 год и обнаружили некоторые заметки. Согласно этим примечаниям, храм был разрушен и полностью перестроен. Торговцы из Бари забрали мощи во время реконструкции. Но есть свидетельства того, что те останки принадлежали не святому Николаю, а другому священнику. Одним из первых, кто поддержал эту версию, стала профессор Йылдыз Отюкен, академик кафедры истории искусств университета Хасеттепе. Она говорит, что святитель Николай был похоронен в специальном приделе", - пояснил Карабим. Академик Отюкен возглавила археологическую экспедицию в Демре 20 лет назад.





"Мы уже получили очень хорошие результаты, но сейчас начинаются настоящие работы. Мы намерены углубиться в землю и, возможно, нам удастся найти нетронутое имя святого Николая. Для этих работ привлечены восемь ученых из разных отраслей науки. Если наши ожидания оправдаются, раскопки в Демре развернутся на полную мощность", - добавил чиновник, выразив надежду на международный резонанс.





Считается, что, прикоснувшись к его мощам, можно избавиться практически от любой болезни. Как отмечают священнослужители, поклоняющиеся мощам просят о самом разном - здоровье, исцелении, избавлении от неприятностей, удаче в делах и многом другом.





Девятое ребро святителя, которое находится близко к сердцу, что в христианской традиции считается средоточием веры, доставили в Москву в специальном ковчеге 21 июня этого года. Это первый случай за 930 лет, когда частичка этих мощей была вывезена за пределы папской базилики в Бари. Договоренность об этом была достигнута на исторической встрече патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года.



По данным петербургских властей, в Северной столице святыне поклонились около полумиллиона человек. До этого частица мощей находилась в Москве, где за месяц ей поклонились более 1,8 млн человек, сообщали организаторы мероприятия.



