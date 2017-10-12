 Rambler's Top100
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
12 ОКТЯБРЯ 2017, ЧЕТВЕРГ
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Путин подыскивает себе нового премьера
11.10.2017
В соответствии с Конституцией после выборов президента он должен будет представить Думе кандидатуру нового главы правительства. Конечно, им может быть и Дмитрий Медведев, но, как пишет агентство Bloomberg, выбор будет сделан в пользу того, кто сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

По данным источников агентства в окружении Путина, приближение выборов спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева более сильным управленцем. Среди возможных кандидатов называют председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Правда, к 2024 году Сергею Собянину будет уже 65 лет, так что если он будет избран премьером, то его сок закончится, когда ему будет уже 71 год. Впрочем, Владимиру Путину сейчас тоже 65.

Стоит отметить, что в России рассуждения о том, кто станет следующим премьер-министром, в последнее время поутихли. Еще весной составлялись даже рейтинги вероятных преемников и строились теории о том, кто какую финансово-промышленную группу представляет, считалось даже, что правительство может быть отправлено в отставку уже осенью.
Но сейчас политологи и журналисты заняты куда менее глобальным вопросом смены губернаторов, а правительство и даже отдельных министров старается не трогать.

Между тем Дмитрий Медведев недавно стал самым «долгоживущим» председателем российского правительства. Если Виктор Черномырдин в общей сложности был премьером 5 лет и 116 дней, то Дмитрий Медведев — уже больше 5 лет и 150 дней.

Политологи, которые часто рассуждают о слабости Дмитрия Медведева и, таким образом, предрекают ему скорую отставку, всякий раз ошибаются — он сохраняет свой пост несмотря ни на что. Некоторые предполагают, что существует некий договор с Владимиром Путиным, который был заключен перед «рокировкой» 2012 года — якобы именно он гарантирует Медведеву сохранение поста до ближайших выборов президента.

Но нельзя не отметить, что Владимиру Путину комфортно работать с Дмитрием Медведевым — члены его правительства аккуратно выполняют поручения президента, выслушивают критику, не склонны брать на себя больше, чем позволено. Но, как бы то ни было. Однажды премьер-министра менять придется.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дайджест федеральных СМИ
Дело Исмаиловых
2.10.2017
В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось потенциальных жертв, а по охвату оно вскоре может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ.
Друзья купили Путину яхту "Шеллест"
30.09.2017
Никто не отрицает, что мегаяхта «Шеллест» за полтора миллиарда рублей используется лично президентом России и его ближайшим окружением.
Рекордная взятка в истории Минобороны
26.09.2017
В получении рекордной взятки в размере 368 млн. рублей следователи подозревают скромного полковника Александра Вакулина.
Почему рухнул RAMP
26.09.2017
ТАСС со ссылкой на МВД сообщил, что «в результате проведенных мероприятий» полицейским удалось прекратить деятельность крупнейшего русскоязычного даркнет-маркета психоактивных веществ RAMP (Russian Anonymous Marketplace). На самом деле речь шла не обо всей площадке, а о трех малоизвестных магазинах из нескольких сотен.
Cемья Мурова получила долю в порту "Бронка"
14.09.2017
Миллиардер Михальченко недавно передал часть своей доли в бизнесе, связанном с петербургским портом, семье Евгения Мурова, бывшего директора Федеральной службы охраны.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Неочевидный губернатор
8.09.2017
Политологи называют выборы Карелии самыми конкурентными из всех губернаторских кампаний 2017 года. Против врио главы республики Артура Парфенчикова, который идет от "Единой России", выдвинулись кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Родины", "Партии роста", "Патриотов России".
"ВИЧ-диссидентом" оказался священник
5.09.2017
10-летняя девочка Наташа, в конце августа умершая от ВИЧ, оказалась приемной дочерью священника Георгия Сычева - настоятеля трех храмов Санкт-Петербурга.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru