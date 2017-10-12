Путин подыскивает себе нового премьера

В соответствии с Конституцией после выборов президента он должен будет представить Думе кандидатуру нового главы правительства. Конечно, им может быть и Дмитрий Медведев, но, как пишет агентство Bloomberg, выбор будет сделан в пользу того, кто сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».





По данным источников агентства в окружении Путина, приближение выборов спровоцировало оживление лоббистов, выступающих за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева более сильным управленцем. Среди возможных кандидатов называют председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.





Правда, к 2024 году Сергею Собянину будет уже 65 лет, так что если он будет избран премьером, то его сок закончится, когда ему будет уже 71 год. Впрочем, Владимиру Путину сейчас тоже 65.





Стоит отметить, что в России рассуждения о том, кто станет следующим премьер-министром, в последнее время поутихли. Еще весной составлялись даже рейтинги вероятных преемников и строились теории о том, кто какую финансово-промышленную группу представляет, считалось даже, что правительство может быть отправлено в отставку уже осенью.

Но сейчас политологи и журналисты заняты куда менее глобальным вопросом смены губернаторов, а правительство и даже отдельных министров старается не трогать.





Между тем Дмитрий Медведев недавно стал самым «долгоживущим» председателем российского правительства. Если Виктор Черномырдин в общей сложности был премьером 5 лет и 116 дней, то Дмитрий Медведев — уже больше 5 лет и 150 дней.





Политологи, которые часто рассуждают о слабости Дмитрия Медведева и, таким образом, предрекают ему скорую отставку, всякий раз ошибаются — он сохраняет свой пост несмотря ни на что. Некоторые предполагают, что существует некий договор с Владимиром Путиным, который был заключен перед «рокировкой» 2012 года — якобы именно он гарантирует Медведеву сохранение поста до ближайших выборов президента.



