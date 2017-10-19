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Лениградская Правда
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Российские олигархи спешно открещиваются от Собчак
19.10.2017
Накануне, 18 октября, Ксения Собчак заявила о намерении принять участие в выборах президента России 2018 года в качестве кандидата «против всех». Она выразила уверенность в том, что сумеет собрать необходимые для проведения кампании средства.

«Я смогу собрать деньги на свою кампанию — и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты, и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим», — написала Собчак в своем письме с объявлением о решении баллотироваться.

Но желающих финансировать президентскую кампанию Собчак пока не наблюдается. Более того, крупные российские бизнесмены наперебой ринулись открещиваться от амбициозной телеведущей.

Олег Тиньков (основатель Тинькофф Банка, эксперты Forbes оценивают его состояние в $1,2 млрд) не намерен финансировать предвыборную кампанию Ксении Собчак, заявил РБК представитель предпринимателя.

«Олег никогда не занимался политикой и не планирует этим интересоваться», — сказал представитель бизнесмена, отвечая на вопрос, рассматривает ли Тиньков возможность участия в финансировании избирательной кампании Собчак.

О нежелании финансировать ее кампанию заявили и другие предприниматели. Представитель президента инвестхолдинга Finstar Олега Бойко опроверг слухи о возможности участия последнего в предвыборной кампании Собчак.

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заявил журналистам в кулуарах Валдайского дискуссионного клуба, что его компания не получала предложений о поддержке Собчак, но не окажет ее даже в случае поступления такого обращения.

Критически отозвался о кандидатуре Собчак и бывший совлалелец сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин. «На данный момент — независимый только Навальный, и он в тюрьме. Все остальные договорились с Путиным и работают на него. Выбор из одного не выбор», — написал он на своей странице в сети Facebook.

Бизнес-омбудсмен и глава Партии роста Борис Титов уверен, что Собчак не подходящий для предпринимателей кандидат, так как «безумно далека» от нужд бизнеса.

В Кремле опровергли причастность к выдвижению телеведущей Ксении Собчак в президенты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал преждевременно не говорить о возможных соперниках Владимира Путина на выборах, поскольку глава государства еще не заявлял о своем участии.

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