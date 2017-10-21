Медведев после отставки переедет в Санкт-Петербург

В политической традиции Путина менять правительство перед президентскими выборами. Так были отставлены Михаил Касьянов и Михаил Фрадков. Поэтому не очень удивительно, что перед стартом новой кампании информация о возможной отставке кабинета Медведева просачивается в ежедневном режиме. Зарубежные СМИ со ссылкой на источник в кремлевских кабинетах утверждают, будто кресло премьер-министра вскоре займет Набиуллина. Отечественные мастера прогнозов склоняются к фамилии одного из губернаторов-тяжеловесов. Не будем гадать, кто может занять второй по значимости пост в стране, а остановимся на том, насколько вероятна отставка Медведева в ближайшее время и куда в этом случае его передвинут?





Отставка правительства произойдет по плану в мае 2018 года. Речь о технической отставке правительства после инаугурации. Закон предписывает новому президенту распустить кабмин и назначить исполняющего обязанности премьера, которого затем утвердит Госдума. Но ничто не вынуждает президента менять главу правительства, он может назначить и.о. того же Медведева.





В отставку Медведева до выборов пока не очень верится. Президент много раз подчеркивал, что претензий к деятельности правительства у него нет. Министры (за редкими исключениями, о которых мы прекрасно знаем) демонстрируют эффективность. Конечно, президент может принять решение о досрочной смене кабинета в любой момент, это его право. Но пока такой вариант не просматривается. Отставка правительства перед выборами присутствовала в стилистике Путина в прошлом, но он со временем меняет свою стилистику, и это заметно.





Существуют слухи. Они отправляют Медведева по двум маршрутам: в «Газпром», и – в Верховный суд. Самое любопытное другое: в любом случае — в Санкт-Петербург. Но не забудем подчеркнуть, что это — только слухи.





Отставка Медведева возможна, если вдруг президент сочтет, что правительством нужно пожертвовать в электоральных целях. Например, если экономический обвал случится перед выборами. Но пока неприятных неожиданностей на этом направлении не прогнозируется. Финансовых ресурсов достаточно для того, чтобы купировать риски ближайших месяцев. Проведена превентивная работа, позволяющая избежать краха крупнейших частных банков, поэтому в банковской сфере ничего страшного в период до 18 марта произойти не должно.





Другой возможный повод для отставки куда менее предсказуем. Он связан с нашими аппаратными традициями. Если на президента в ожидании обновления кабинета начнут давить, настойчиво продвигать какую-то кандидатуру в премьеры, то он может сыграть на опережение. Неожиданно «вынуть из колоды» своего кандидата, а не того, кого ему пытались навязать.

Путин так уже поступал. Перед выборами 2004 года, раньше ожидаемого времени, был уволен Михаил Касьянов. Но все-таки есть разница между тем моментом, и сегодняшним. Касьянов был уволен в момент, когда он уже превратился в критика Путина, находился в полуоппозиции. Политическая ситуация тогда была очень сложной: только что арестовали Михаила Ходорковского, ушел в отставку Волошин. Путин подвергался критике со стороны либералов, и в то же время еще оставался риск бунта старых элит. Президент не так уверенно себя чувствовал, власть его была не столь всемогущей, как сейчас, он был вынужден лавировать и рисковать.





Внешне похожей была ситуация с увольнением Фрадкова и назначением премьером Зубкова в 2007 году. Только это уже не имело отношения именно к премьерскому креслу, а было связано с конкуренцией преемников. В момент, когда почти все ожидали, что президентом №3 будет Сергей Иванов, Путин сделал неожиданный ход: переиграл практически решенный с точки зрения элит вопрос по-своему. В совершенно противоположном смысле — в пользу Дмитрия Медведева в качестве преемника.





Сейчас подобных вызовов перед Путиным нет: элиты стали иными, а вопрос о преемнике актуализируется еще очень не скоро. Путать карты и делать неожиданный ход нет смысла. Мне так кажется. Поэтому существует ощущение, что Путин не станет совершать резких движений перед выборами. А если Медведев вдруг перестал устраивать Путина, что не исключено, то его можно спокойно уволить из правительства в установленный законом срок — в мае.





Основной источник слухов об отставке Медведева— зарубежные СМИ. Вполне можно предположить, что на Путина пытаются оказать давление наши «друзья» с целью подтолкнуть на кадровые шаги, «расшатывающие лодку», разбивающие достаточно эффективную команду.



