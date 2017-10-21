Трамп запретит публикацию части документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп собирается заблокировать публикацию части документов об убийстве Джона Кеннеди, которые должны быть рассекречены 26 октября. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.





В 1992 году Конгресс США принял закон, согласно которому материалы об убийстве Кеннеди должны быть рассекречены через 25 лет. Закон был подписан президентом Джорджем Бушем-старшим.





Источники Politico отмечают, что архив об убийстве Кеннеди содержит документы, которые появились через десятки лет после покушения на президента. Некоторые бумаги датированы 1990-ми годами. Они могут содержать сведения о сравнительно недавних операциях американской разведки и правоохранительных органов.





Представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что администрация США собирается рассекретить максимально возможное количество документов. При этом она отметила, что некоторые бумаги необходимо тщательно изучить, чтобы не допустить угрозы национальной безопасности в случае их публикации.





Президент США Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе. Официальное расследование пришло к выводу, что в покушении участвовал один человек — Ли Харви Освальд. Через два дня после ареста его застрелил Джек Руби, который впоследствии умер в тюрьме.