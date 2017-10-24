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Газопровод "Турецкий поток" в обмен на помидоры
24.10.2017
Суббота принесла много новостей о начавшемся потеплении в отношениях России и Турции. В Казани прошли мероприятия в рамках заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Главные спорные вопросы – о поставках сельхозпродукции и строительстве газопровода в обход Украины, – казалось бы, были решены.

В частности, как рассказал глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак, в рамках заседания обсуждалось снятие ограничений на поставки томатов из Турции в Россию в объеме 50 тыс. т. «Такое решение подготовлено – о возможности поставок с 1 ноября», – сказал Новак. По его словам, поставки уже согласованы профильными ведомствами. «Но скорость принятия этого постановления будет зависеть в том числе от действий наших коллег по снятию бюрократических барьеров, связанных с оформлением счетов-фактур», – уточнил он.

Россия продолжает консультации для снятия ограничений на поставки мяса птицы и говядины в Турцию, отметил Новак. Турецкая сторона, по его словам, готова предоставить возможность поставок российского мяса, но срок пока не обозначен, передает «Прайм».

Если говорить об энергетической сфере, то, как сообщил Новак, стороны обсуждали необходимость скорейшего согласования до конца этого года протокола между «Газпромом» и Министерством энергетики Турецкой Республики, касающегося строительства сухопутной части второй нитки «Турецкого потока». «Наши турецкие партнеры обещали, что эта работа будет активно вестись, мы надеемся, что они согласуют это до конца года», – сказал Новак.

Стало известно, что Турция выдала «Газпрому» положительное заключение на отчет о воздействии на окружающую среду для последнего участка «Турецкого потока» около турецкого берега. Об этом сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский, передает Интерфакс. Как сказал Новак, «мы благодарны нашим турецким партнерам, что они уже утвердили отчет о воздействии на окружающую среду, утвердили выход из морской части на сушу».

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи добавил, что страны рассматривают возможность взаиморасчетов в национальных валютах. Также, по его словам, турецкие перевозчики просят Москву отменить визовый режим в отношении водителей, ведь это поспособствует быстрому товарообмену между странами.

Но за такими красивыми формулировками скрывается не очень приятный факт – пока страны демонстрируют скорее намерения, чем окончательные, бесповоротные решения. Самый яркий пример – судьба второй, экспортной, нитки «Турецкого потока»: проект, судя по заявлениям российского министра, еще не согласован, российские власти лишь надеются получить от Турции окончательное разрешение до конца года. И Турция пока подпитывает эти надежды.

Значит, те инвестиции, которые сейчас направляются в строительство, теоретически делают положение Москвы все более уязвимым. Ведь чем дороже для страны становится проект, тем, как можно предположить, больше будут потери России в случае непрогнозируемой перемены настроений у Анкары и тем на большие уступки придется идти, чтобы проект сохранить.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м. Первую нитку планируется ввести в марте 2018-го, она будет предназначена для турецких потребителей. В 2019 году ожидается ввод второй нитки, рассчитанной на экспорт газа в обход Украины в страны Южной и Юго-Восточной Европы. В конце июня этого года президент

Владимир Путин в ходе посещения трубоукладочного судна Pioneering Spirit дал старт глубоководной укладке газопровода.
В то же время у наблюдателей возникают разные версии, чем конкретно сейчас занимается упомянутое судно. Поводом для обсуждения становятся данные навигационного портала Marinetraffic. Агентство EADaily сообщало в сентябре, что «трубоукладчик Pioneering Spirit уложил первую нитку газопровода до экономической зоны Турции, после этого судно вернулось в район Новороссийска и уже некоторое время ведет там работы». «Судя по маршруту следования, трубоукладчик начал укладку второй нитки «Турецкого потока» на глубоководье. Сейчас судно находится в статусе трубоукладки», – передавало агентство.

Также оно напоминало, что в СМИ появлялись версии как раз о приостановке трубоукладки из-за давления на  компанию, владеющую судном, и угрозы санкций. Но эта версия, по мнению аналитиков агентства, «не находит официального подтверждения». В воскресенье на навигационном портале указывался статус судна «ограниченное маневрирование».

Еще большую интригу вокруг «Турецкого потока» создают СМИ, освещающие ситуацию в Иране. «Иран – важная часть секретных переговоров по «Турецкому потоку», – сообщается, в частности, в материале на сайте Iran.ru. – Турки категорически не хотят предоставить «Газпрому» монопольное право наполнения трубы этого «потока». Для того чтобы проект состоялся, в него должен войти газ из Катара и Ирана. Это условие Анкары». Из чего делается вывод, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «крепко держит Москву за чувствительное место в данном вопросе».

Турции интересно пустить в трубу в том числе иранский газ, чтобы Россия с Ираном конкурировали и были готовы на повышенные тарифы. Также Анкара может давить на Москву для сохранения российских уступок в том числе по строительству и эксплуатации атомной электростанции Аккую.

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