Глава ВТБ Костин вырядился перед инвесторами Сталиным

Глава ВТБ Андрей Костин пришел на вечеринку для гостей инвестиционного форума в образе Иосифа Сталина, сообщает издание The Financial Times Alphaville. Фотографию Костина в сталинском кителе, присланную читателями, опубликовал в своем Twitter московский корреспондент издания Макс Седдон. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев стоял рядом в образе Никиты Хрущева. Гостей мероприятия встречали лозунгом "Инвесторы всех стран, объединяйтесь!".





Костин - поклонник советского ретро: в лифте, который ведет к его кабинету в штаб-квартире ВТБ в Москве, играют красноармейские песни, а на столе у него стоит копилка Das Kapital. Сам журналист прокомментировал фото так: "Ваш костюм к Хеллоуину ничто в сравнении с обмундированием от Андрея Костина, возглавляющего ВТБ, ведущий банк Кремля".





В публикации не упомянуто название мероприятия, но Meduza предполагает, что речь идет об инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", который прошел в Москве 24-26 октября. Предположение подтверждается видеороликом, размещенным в Instagram в аккаунте Вадима Ивайлова шесть дней назад под тегом "russiacalling".





Из видео следует, что речь Костина также была стилизована под выступления советских лидеров: "Мы ценим ваше доверие, оно означает готовность инвесторов мира объединиться в борьбе за светлое будущее бизнеса". В речи упоминаются "передовой отряд всемирного инвестиционного движения", "инвестиционное равенство и братство" и выражается надежда на то, что "мир вокруг не будет знать ужасов кризиса и их последствий".





В пресс-службе ВТБ заявили, что Костин и Соловьев были одеты в "типичные костюмы" 1950-х годов, но не изображали конкретных исторических персонажей. Стилизовать вечеринку для инвесторов под 1950-е, как заявили в компании, было решено из-за столетия революции 1917 года.



"Как известно, в этом году исполнилось 100 лет со дня революции. С учетом исторической даты мы стилизовали вечернее гала-мероприятие для инвесторов под 50-е годы", - говорится в заявлении банка, которое приводят "Ведомости". Костин и Соловьев были одеты в костюмы, типичные для того времени, и, возможно, "кто-то из гостей мог усмотреть в них сходство с историческими персонажами".



