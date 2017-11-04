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О чем рассказал дневник бен Ладена
3.11.2017
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США 1 ноября опубликовало около 470 тыс. материалов, которые морские пехотинцы США в 2011 году изъяли в резиденции Усамы бен Ладена в Пакистане, когда совершали рейд с целью его ликвидации. Среди обнародованной информации — 18 тыс. документов, в том числе дневник бен Ладена, 79 тыс. аудио- и графических файлов, более 10 тыс. видеофайлов, которые рассказывают о планах «Аль-Каиды», в том числе по ее реорганизации, а также его философские замечания, наброски проповедей и речей — всего более 300 Гб информации.

228-страничный дневник бен Ладена — желтая тетрадь в линейку, которую он купил неподалеку от Абботтабада — пакистанского города, в котором он прятался последние несколько лет свой жизни, пишет британская The Daily Mail. Записи в ней оформлены в жанре автоинтервью: террорист задает себе вопросы и сам же на них отвечает. Например, на вопрос «В каком возрасте ты первый раз подумал о джихаде?» он отвечает так: «Я был в старшей школе, до этого помню не очень хорошо» (цитаты по арабскому телеканалу Al-Arabiya).

В дневнике бен Ладен также вспоминает событие, которое называет вступлением на путь джихада. Оно произошло, когда он учился в университете в Саудовской Аравии в 1976 году. «Я впервые поехал один в страну, языком которой я не владел, которую ранее не посещал (речь идет о Турции). Я взял пистолет и поехал с членами движения «Братья-мусульмане». Их знания об общих вещах были скудны в то время. А я был тогда на первом курсе, это были первые недели в университете. Если бы у них был опыт, мне бы не пришлось ехать сначала в Сирию, оттуда в Антакию и добираться до Стамбула на автобусе 12 часов», — пишет бен Ладен.

Он также рассказывает, когда именно он осознал «декадентский», «аморальный» характер западной культуры. Это случилось во время поездки в Великобританию, когда будущему основателю «Аль-Каиды» было 13 лет. Бен Ладен бегло описывает посещение дома Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне и добавляет, что ездил туда несколько раз, но как он ни старался, место не производило на него впечатления.

Спустя год-два после поездки он узнал, что правоверный мусульманин не должен ездить на Запад. «Мне нельзя ездить в западные страны, я отказался от этого, — пишет бен Ладен. — Мой возраст тогда мне не позволял понять полную картину о жизни там. Мы посетили дом Шекспира. Мы были фанатами. Это было другое общество, аморальное».

Бен Ладен пишет, что в школе он пользовался репутацией одаренного ученика и учителя никогда не жаловались на него. В то же время, отмечает он, на тот момент «общая культура не достигла осознания», что необходимо уделять особое внимание способным детям. «Иногда в начальной школе преподаватели думали, что мои родители уделяют мне больше внимания, уровень некоторых учеников был низким. Учителя замечали, что я отвечаю раньше, чем они сформулируют вопрос до конца», — пишет бен Ладен.

Бен Ладен неоднократно акцентирует внимание на том, что пришел к пониманию картины мира самостоятельно: «Я был верующим с детства. Соблюдал молитву (намаз), мама заботилась обо мне в других вопросах. С другой стороны, не было какой-то определенной силы, которая бы наставляла меня, как делают члены «Братьев-мусульман». Я вел себя непосредственно».

Основатель «Аль-Каиды» признается, что его отца смущала религиозная увлеченность сына.

«Мне было десять лет, когда мама хотела поехать к своим братьям. Он (отец) сказал: оставайся у меня, и я тебе дам то-то и то-то. В том числе клетку с попугаем, и куплю тебе часы. Оставайся у меня, — пишет бен Ладен в дневнике. — Я сказал ему, что хочу поехать с мамой <…> он сказал мне, что с таким подходом ты станешь дервишем (монахом), из-за того что я отказался от всех мирских предложений».

Бен Ладен рассказал, кто оказал сильнейшее влияние на его взгляды. «С точки зрения науки (учения) я был привержен «Братьям-мусульманам», несмотря на ограниченность их манхаджа (методики учения). Я прочитал Сиру (жизнеописание пророка. — РБК). Встречались мы раз в неделю. Но они не сильно повлияли на меня с научной точки зрения», — пишет бен Ладен.

Основатель «Аль-Каиды» признается, что сильное влияние на него оказал йеменский богослов Абдульмаджид Аль-Зиндани — основатель йеменской ячейки «Братьев-мусульман» (организация признана террористической в России; в некоторых странах она имеет представительство в парламенте — например, в Йемене, Судане и Тунисе). Аль-Зиндани также является основателем и действующим главой Университета веры (Iman University) в Сане, столице Йемена. В США он объявлен вне закона и разыскивается как международный террорист.

Среди опубликованных 1 ноября материалов изображения одного из сыновей бен Ладена — Хамзы. Он, предположительно, родился в 1989 году. После смерти бен Ладена «Аль-Каида» попыталась сделать из него «новое лицо» организации: с 2015 года группировка распространила несколько аудиосообщений якобы Хамзы бен Ладена. Однако его фотографии в зрелом возрасте «Аль-Каида» никогда не публиковала — только детские.

На видео, которые опубликовало ЦРУ, есть несколько записей со свадьбы взрослого Хамзы. На тех же видео видны и другие высшие функционеры «Аль-Каиды», в том числе Мохаммед аль-Исламбули — брат Халеда Ахмеда аль-Исламбули, убийцы президента Египта Анвара Садата.

На жестких дисках террориста также нашли десятки тысяч изображений и аудиозаписей. Бен Ладен хранил коллекцию фильмов National Geographic, «Тачки», «Цыпленок Цыпа», «Ледниковый период 3: Эра динозавров», мультфильмы типа «Том и Джерри», сохранения для игр серии «Марио».

Кроме того, в опубликованном архиве сотни домашних видео — на многих изображены дети, причем когда съемка ведется на улице, то они одеты в традиционный пакистанский наряд, а когда в помещении, то в типичные даже для европейских детей цветные футболки. На заднем фоне часто играет западная поп-музыка. На части видео запечатлены другие сцены мирной жизни, в частности корова с теленком.

В коллекции бен Ладена также есть гифки, юмористические видео и несколько порнофильмов. Однако их ЦРУ не опубликовало, ограничившись констатацией.

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