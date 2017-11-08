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Тревожный сигнал для Собянина
8.11.2017
Директор государственного казенного учреждения Москвы «Дирекция капитального ремонта» (ДКР) Александр Шукюров арестован решением Басманного суда по ходатайству главного следственного управления СКР. Подозреваемый в мошенничестве с госконтрактами чиновник, отвечавший за бесперебойное функционирование в столице систем ЖКХ, — подчиненный главы городского департамента капремонта Алексея Елисеева,  которого агентство «Руспрес» ранее называло одним из бенефициаров собянинской аферы с бордюрами, в ходе которой столица закупила некондиционный украинский гранит. Хозяйственную деятельность и Шукюрова, и Алексеева курировал приближенный к Сергею Собянину  вице-мэр Москвы Петр Бирюков.  В ближайшее время возможны новые аресты.

39-летний чиновник, который имеет в своем послужном списке благодарность мэра Москвы за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ, был задержан сотрудниками ФСБ еще 1 ноября. После допроса в здании СКР в Техническом переулке ему объявили подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 2 ноября следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте Александра Шукюрова, которое было удовлетворено. Под стражей он пробудет до 30 декабря.
Защита чиновника намерена обжаловать решение суда, однако говорить о том, что именно инкриминируется господину Шукюрову, его представители отказалась. По словам источника «Лайфа», через Шукюрова согласовывались контракты на выполнение ремонта электросетей, систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации, находящихся в собственности города, а также подряды на строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в пределах Московского центрального кольца.

Александр Шукюров, закончивший в 1999 году Московский государственный строительный университет по специальности «городское строительство и хозяйство», в сфере капитального ремонта Москвы начал работать еще в 2008 году. В ГКУ по капремонту многоквартирных жилых домов Москвы он прошел путь от начальника технического отдела по подготовке проектно-сметной документации до заместителя директора. На свою нынешнюю должность Александр Шукюров был назначен в марте 2013 году, сообщает «Ъ».

Согласно декларации чиновника, его доход за прошлый год составил около 3 млн рублей.

Возглавляемая господином Шукюровым дирекция капитального ремонта является заказчиком некоторых крупных тендеров, которые столичные власти проводили по программе благоустройства города «Моя улица». По данным базы СПАРК, с 2013 по 2017 год, когда ДКР руководил Шукюров, было заключено контрактов с разными фирмами почти на 80 млрд рублей. В 2015 году эта дирекция провела конкурс на благоустройство Ленинградского и Рязанского проспектов, а также Варшавского шоссе (на суммы соответственно 2 млрд, 1,89 млрд и 1,76 млрд рублей). А в 2016–2017 годах компания господина Шукюрова провела тендеры на обустройство Садового кольца на сумму 11 млрд рублей.

ГКУ «ДКР» не раз попадала в поле зрения ФАС. Так несколько лет назад разгорелся скандал, когда антимонопольщики выявили на портале госзакупок массу нарушений. Оказалось, что практически все госконтракты закрывались с многомесячными просрочками. При этом непосредственно перед закрытием в них вносились некие изменения, и в результате по многим контрактам выплачивалась полная сумма, без вычета штрафных санкций. 

Ряд подрядов в рамках реализации проекта «Моя улица» в результате непрозрачных конкурсов достались компаниям, близким к чиновникам города Москвы. Например, подряд на благоустройство Большой Серпуховской и Люсиновской улиц стоимостью 375 млн рублей, например, выиграла компания, связанная с братом вице-мэра Алексеем Бирюковым.

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