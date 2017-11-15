 Rambler's Top100
Откуда у экс-жены Сечина миллиардные активы
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
В Петербурге арестована квартира дочери Собянина
Лениградская Правда
15 НОЯБРЯ 2017, СРЕДА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Кто устроил военный переворот в Зимбабве
15.11.2017
В Зимбабве случился военный переворот. Практически бессмертный президент Мугабе взят под стражу. Первым делом восставшие переименовали международный аэропорт в столице, носящий имя Мугабе. Почему так случилось?

6 ноября президент Зимбабве Роберт Мугабе уволил вице-президента, бывшего начальника разведки и тайной полиции Эммерсона Мнангагву. Последний был главным посредником между 93-летним Мугабе и силовиками. Мнангагва рассматривался как наиболее вероятный преемник Мугабе. И именно из-за этого статуса возможного преемника у него начался конфликт с молодой женой президента Грейс Мугабе.

Почти сразу же Мугабе начал чистки в армии и полиции. Командующий армией Константино Чивенга, большой друг Мнангагвы, на этой неделе заявил, что армия "готова вмешаться". В результате мировые СМИ сообщают, что сегодня в сторону столицы страны Хараре направилась бронетехника.


Любопытно, что накануне переворота, вечером в субботу Мнангагва появился в Китае (где, кстати, он и получил военное образование в 1960-е годы и подружился с нынешним поколением китайских генералов). Он не делал заявлений, но был замечен в Пекине. Зимбабвийская пресса посчитала, что он там будет спокойно жить в изгнании, но...

9 ноября в Китае прошла встреча генерала Чивенги и члена Центрального военного совета Китая, начальника китайского генштаба Ли Цзочена. Чивенгу встречали со всеми почестями - почетный караул и правительственный лимузин. Китайцы заявляли, что "дружба между Китаем и Зимбабве выдержит все" и подчеркивали "важность соглашений, достигнутых Си Цзиньпином и Робертом Мугабе".

Для понимания - Мугабе давно сдал свою страну Китаю. Аналитики называют Зимбабве африканской колонией Китая - страна входит в топ-3 получателя китайских инвестиций на Черном континенте. Почти 30% экспорта Зимбабве направляются в Китай, а юань является официальным платежным средством в стране.

Пекин реализует в Зимбабве около 100 крупных проектов по добыче полезных ископаемых и инфраструктуре. При этом Мугабе гробит экономику страны с богатейшими запасами природных ресурсов и беднейшим 13-миллионным населением. Взрыв в любом случае назревал. Вот только если взрыв произошел бы спонтанно, то высока была вероятность "гуманитарного вмешательства" Великобритании, Франции или США, и тогда китайские инвестиции пошли бы прахом.

Видимо, военные получили от китайцев одобрение на смену режима. Для Пекина главное - чтобы договоренности, подписанные Мугабе, оставались в силе. Если же переворот не удастся, то обученных в Китае бывших героев войны за независимость в Зимбабве еще очень много. Кто бы ни был президентом Зимбабве, все равно эта страна останется в кармане у Китая.

По материалам канала "Рисовая Лапша" в Telegram

| | Поделиться

Дайджест федеральных СМИ
Дом друзей Путина
14.11.2017
Сын российского бизнесмена Геннадия Тимченко продал свою квартиру площалью 200 кв. м дочери главы "Роснефти" Игоря Сечина. Апартаменты находятся в элитном доме в Шведском тупике в центре Москвы, где, по информации СМИ, проживают "друзья Путина".
Откуда у экс-жены Сечина появились миллиардные активы
6.11.2017
Как бывшая супруга главы «Роснефти» Марина Сечина, не имевшая ни рубля дохода, сразу после развода обзавелась активами на миллиарды рублей.
Милицейский генерал обосновался во Флориде
21.10.2017
У бывшего первого заместителя начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майора Анатолия Петухова, проживающего сейчас в США, во Флориде обнаружились активы, оцениваемые в $38 млн.
Коррупционные тайны 51-го арсенала
17.10.2017
Стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления, предназначенного для хранения сотен тысяч тонн боеприпасов российской армии.
Дочь разведчика
13.10.2017
Чем занимается и как построила свою карьеру дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Генерала ФСИН взяли за откаты
4.11.2017
Бывший замдиректора ФСИН РФ Николай Баринов, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2", задержан оперативниками ФСБ по подозрению в получении взяток.
Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru