Кто устроил военный переворот в Зимбабве

В Зимбабве случился военный переворот. Практически бессмертный президент Мугабе взят под стражу. Первым делом восставшие переименовали международный аэропорт в столице, носящий имя Мугабе. Почему так случилось?





6 ноября президент Зимбабве Роберт Мугабе уволил вице-президента, бывшего начальника разведки и тайной полиции Эммерсона Мнангагву. Последний был главным посредником между 93-летним Мугабе и силовиками. Мнангагва рассматривался как наиболее вероятный преемник Мугабе. И именно из-за этого статуса возможного преемника у него начался конфликт с молодой женой президента Грейс Мугабе.





Почти сразу же Мугабе начал чистки в армии и полиции. Командующий армией Константино Чивенга, большой друг Мнангагвы, на этой неделе заявил, что армия "готова вмешаться". В результате мировые СМИ сообщают, что сегодня в сторону столицы страны Хараре направилась бронетехника.









Любопытно, что накануне переворота, вечером в субботу Мнангагва появился в Китае (где, кстати, он и получил военное образование в 1960-е годы и подружился с нынешним поколением китайских генералов). Он не делал заявлений, но был замечен в Пекине. Зимбабвийская пресса посчитала, что он там будет спокойно жить в изгнании, но...





9 ноября в Китае прошла встреча генерала Чивенги и члена Центрального военного совета Китая, начальника китайского генштаба Ли Цзочена. Чивенгу встречали со всеми почестями - почетный караул и правительственный лимузин. Китайцы заявляли, что "дружба между Китаем и Зимбабве выдержит все" и подчеркивали "важность соглашений, достигнутых Си Цзиньпином и Робертом Мугабе".





Для понимания - Мугабе давно сдал свою страну Китаю. Аналитики называют Зимбабве африканской колонией Китая - страна входит в топ-3 получателя китайских инвестиций на Черном континенте. Почти 30% экспорта Зимбабве направляются в Китай, а юань является официальным платежным средством в стране.





Пекин реализует в Зимбабве около 100 крупных проектов по добыче полезных ископаемых и инфраструктуре. При этом Мугабе гробит экономику страны с богатейшими запасами природных ресурсов и беднейшим 13-миллионным населением. Взрыв в любом случае назревал. Вот только если взрыв произошел бы спонтанно, то высока была вероятность "гуманитарного вмешательства" Великобритании, Франции или США, и тогда китайские инвестиции пошли бы прахом.





Видимо, военные получили от китайцев одобрение на смену режима. Для Пекина главное - чтобы договоренности, подписанные Мугабе, оставались в силе. Если же переворот не удастся, то обученных в Китае бывших героев войны за независимость в Зимбабве еще очень много. Кто бы ни был президентом Зимбабве, все равно эта страна останется в кармане у Китая.



