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Названы имена снайперов, стрелявших на киевском Майдане
21.11.2017
Итальянские журналисты установили личности трех снайперов, действия которых на киевском Майдане в феврале 2014 года привели к государственному перевороту и побегу из страны тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. В эфире программы «Матрикс» на ТВ-канале «Медиасет» военный корреспондент газеты «Il Giornale» Джан Микалессин озвучил имена стрелков.

Снайперами, которые застрелили во время беспорядков в центре Киева порядка 80 человек, оказались выходцы из Грузии, которые попали в украинскую столицу по распоряжению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и получали приказы от американских инструкторов. Это Кварацхелия Залоги, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе, которые состояли в тайной службе безопасности бывшего грузинского лидера. Итальянский журналист после двухлетнего расследования нашел двоих из них в Скопье, столице Македонии, третьего – в другой восточно-европейской стране, название которое он сохранил в тайне.

«Нам приказали стрелять как по полицейским, так и по демонстрантам, не делая между ними различия», – сообщил Ревазишвили. По словам Нергадзе, стрельба велась из гостиницы «Украина».

Эти данные полностью опровергают официальную версию нынешних украинских властей, согласно которой бойню в центре Киева тогда устроило правительство Януковича, и которую поддерживает большинство западных стран.

В фильме-расследовании приводится телефонный разговор министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта, который, ссылаясь на слова медика, исследовавшей тела жертв на Майдане, сообщает еврокомиссару по иностранным делам Кэтрин Эштон, что все жертвы были убиты снайперами – с обеих сторон: как среди полицейских, так и среди людей, находившихся на улице.

«Все они были убиты одними и теми же снайперами. Действительно вызывает беспокойство то, что новоиспеченная коалиция отказывается расследовать то, что же в действительности произошло. Поэтому все сильнее и сильнее растет убежденность в том, что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новоиспеченной коалиции», – констатирует Паэт.

Итальянский журналист выяснил, что координировал снайперов военный советник Саакашвили Мамука Мамулашвили, которого отправили в Киев для поддержки протестной акции на Майдане. Впоследствии он станет командиром группы грузинских добровольцев, участвовавших в боестолкновениях с повстанцами в Донбассе.

По словам одного из снайперов по фамилии Залоги, их первая встреча с Мамулашвили состоялась в помещении Национального движения (очевидно, имеется в виду Единое национальное движение (ЕНД) Саакашвили), нас было 25 человек, из которых 10 согласились на поезду в Киев. Он также добавил, что в рядах снайперов также были им замечены литовцы.

«15 февраля мы вылетели на самолете. На борту мне выдали мой паспорт и другой паспорт, в котором была моя фотография, но с другими именем и фамилией. После этого нам раздали по тысяче долларов на каждого и пообещали позже выдать по пять тысяч долларов на каждого», – сообщил Залоги.

По словам Ревазишвили, им был дан приказ совершать провокации. «Мы должны были спровоцировать «Беркут», спецподразделения полиции. Мы должны были спровоцировать их таким образом, чтобы натравить их на толпу. Примерно 16-17 февраля ситуация с каждым днем становилась все более напряженной. К тому времени она уже вышла из-под контроля», – прокомментировал он.

Ревазишвили также добавил, что помимо Мамулашвили им был представлен «еще один человек в форме» в качестве инструктора и американского военнослужащего. «Этого американца звали Брайан Кристофер Бойенджер, бывший офицер и снайпер 101-й воздушно-десантной дивизии США. После Майдана он отправился в Донбасс, где воевал в составе грузинского легиона», – рассказал он.

«Мы находились в постоянном контакте с этим Брайаном, который был человеком Мамулашвили. Он отдавал нам приказы. Я должен был выполнять все его указания», – подтвердил Нергадзе.

Снайперы также подтвердили и другой факт: по их свидетельству, к раздаче оружия напрямую причастен народный депутат Украины Сергей Пашинский. «Пашинский и еще трое, среди которых был Парасюк (Владимир Парасюк, бывший сотник Майдана, ныне депутат Верховной Рады), принесли в гостиницу мешки с оружием. Именно они внесли их в мой номер», – сказал Нергадзе.

Как сообщил Ревазишвили, 15 или 16 февраля Пашинский приказал нам собрать все личные вещи и отвел нас в здание консерватории. «Я сразу понял, что в сумках, которые они принесли, было оружие. Они вытащили оружие и начали раздавать его членам нашей группы. Говорил только Пашинский и он же отдавал приказания. Он объяснил нам, что была опасность того, что спецподразделения полиции «Беркут» могли ворваться в здание. Он же сказал нам, что мы должны обороняться любой ценой», – рассказал он.

Со своей стороны Нергадзе добавил, что «никто не сказал нам, что нам предстоит убивать людей. Необходимо было стрелять для того, чтобы посеять сумятицу, создать замешательство».

По словам Ревазишвили, непосредственный приказ открыть стрельбу дал Пашинский. «Мы должны были стрелять группами из двух-трех человек. Все стали стрелять, делая по два-три выстрела, а Пашинский переходил от одной группы к другой. А рядом с ним всегда был молодой человек по фамилии Парасюк. У нас было мало выбора: нам было приказано стрелять как по спецподразделению полиции «Беркут», так и по демонстрантам, не делая между ними различия. Поэтому я был ошеломлен и ошарашен», – отметил он.

«Я принял решение заговорить и все рассказать не сейчас – оно созрело медленно, с течением времени. По правде говоря, нет причин для преследования меня (на основании закона). На основании законодательства моей страны меня не в чем обвинить. Я, в любом случае, солдат, и ничего не боюсь. Даже смерти», – сказал Нергадзе.

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