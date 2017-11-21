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Росгидромет заявил о мощном выбросе радиации на Урале
21.11.2017
В Челябинской области осенью 2017 года фиксировалось экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. Об этом сообщается на сайте Росгидромета. В ситуацию уже вмешался Гринпис, который пообещал обратиться по этому поводу в прокуратуру. Экологи заявляют: уральцам уже поздно спасаться от радиации.

С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. В районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольшая концентрация рутения наблюдается в 100-километровой зоне ПО «Маяк» в Озерске. Это предприятие занимается, по данным открытых источников, производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива.

Росгидромет сообщает, что с 29 сентября по 3 октября рутений был обнаружен в незначительных количествах в радиоактивном облаке на территории стран Евросоюза. Тем не менее, местные власти, а также представители надзорных ведомств ранее сообщали, что им не поступало информации от Росгидромета насчет выброса радиоактивных веществ.

Движение «Гринпис Россия» заявило, что в ближайшее время обратится в прокуратуру с просьбой проверить возможный аварийный выброс рутения на «Маяке».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте движения. «Аварийный выброс рутения-106 может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов. С учетом последних заявлений Росгидромета госкорпорация «Росатом» должна тщательно расследовать и опубликовать данные о событиях на химкомбинате «Маяк» или на иных предприятиях. «Гринпис России» направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям», – отмечают в организации.

В «Гринписе» напоминают, что Французский институт радиационной защиты и ядерной безопасности зафиксировал радиоактивное облако, в которое входили изотопы рутения-106. Всплеск радиации в воздухе, как уверены в агентстве по ядерной безопасности Франции, стал результатом «несомненной аварии на российском объекте».

По мнению французских ученых, утечка рутения, скорее всего, произошла в конце сентября при аварии либо при «производстве радиоактивных материалов». При этом источником утечки, по информации специалистов, не стала авария в ядерном реакторе, потому что она, помимо рутения, освободила бы и другие элементы. «Вероятной зоной утечки» радиоактивного вещества исследователи назвали область «между Волгой и Уральскими горами». Радиоактивное облако, как заметили во французском институте, затронуло «большинство европейских стран» и фиксировалось с 27 сентября по 13 октября.

В Гринписе добавляют, что раз выброс произошел в сентябре, жителям Урала уже поздно спасаться от радиации. В настоящее время стоит только вопрос о том, что конкретно произошло, и спрогнозировать последствия для здоровья – это можно будет сделать примерно через полгода с момента ЧП.

Следует добавить, что 11 октября Росатом назвал несостоятельной версию о выбросе рутения. «Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону», – передавало ранее РИА «Новости» сообщение Росатома. При этом отмечалось, что все энергоблоки российских АЭС работали в штатном режиме и несли нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Челябинские СМИ, тем временем, приводят слова представителей «Маяка», которые не исключают возможности появления рутения-106 в атмосфере из ядерных отходов, которые привозят на предприятие на переработку. Официального комментария от «Маяка» нет до сих пор.

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