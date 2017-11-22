Бывший владелец Черкизона подарит Франции компромат на силовиков

Следы бывшего владельца легендарного Черкизона Тельмана Исмаилова, которого в России подозревают в причастности к восьми убийствам, нашлись во Франции. Как сообщает паблик Mash, беглый олигарх обосновался в Провансе и ведёт переговоры с французскими властями о предоставлении ему политического убежища.





Исмаилов утверждает, что в России его якобы преследуют под надуманным предлогом силовики-коррупционеры. В качестве доброй воли он даже готов передать компромат на целый ряд действующих высокопоставленных силовиков и чиновников, доказывающий что все они совершали преступления.





Тельман Исмаилов перебрался вместе с семьёй в Антиб — курортный город на Лазурном Берегу (Франция), второй по величине после Ниццы. У бывшего владельца Черкизона здесь есть особняк. Юристы Исмаилова связались с властями Франции и ведут переговоры о предоставлении бизнесмену политического убежища в этой стране.





По данным паблика Mash, у Исмаилова есть аудиозаписи разговоров разных чиновников и бизнесменов, которые были сделаны одним из представителей силовых ведомств.



