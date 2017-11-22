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Лениградская Правда
22 НОЯБРЯ 2017, СРЕДА
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Бывший владелец Черкизона подарит Франции компромат на силовиков
22.11.2017
Следы бывшего владельца легендарного Черкизона Тельмана Исмаилова, которого в России подозревают в причастности к восьми убийствам, нашлись во Франции. Как сообщает паблик Mash, беглый олигарх обосновался в Провансе и ведёт переговоры с французскими властями о предоставлении ему политического убежища.

Исмаилов утверждает, что в России его якобы преследуют под надуманным предлогом силовики-коррупционеры. В качестве доброй воли он даже готов передать компромат на целый ряд действующих высокопоставленных силовиков и чиновников, доказывающий что все они совершали преступления.

Тельман Исмаилов перебрался вместе с семьёй в Антиб — курортный город на Лазурном Берегу (Франция), второй по величине после Ниццы. У бывшего владельца Черкизона здесь есть особняк. Юристы Исмаилова связались с властями Франции и ведут переговоры о предоставлении бизнесмену политического убежища в этой стране.

По данным паблика Mash, у Исмаилова есть аудиозаписи разговоров разных чиновников и бизнесменов, которые были сделаны одним из представителей силовых ведомств.

В период расцвета Черкизовского рынка в Москве у Исмаилова действительно водились связи с большими людьми из МВД, ФСБ, Таможенного комитета. Обрести нужные контакты ему помогал его брат — Вагиф Исмаилов. До недавнего времени он служил в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) МВД, но теперь уволился со службы и также покинул Россию.

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