Фестиваль «Творческие открытия» вновь пройдёт в Санкт-Петербурге

29 и 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоится XXI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Творческие Открытия. Хореография и театр. Музыка» в рамках проекта «Салют Талантов».

В рамках мероприятия перед зрителями выступят 800 юных талантов из более 35 городов России, Казахстана и Узбекистана: Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Пензы, Ташкента, Алма-Аты и многих других.

Во время мероприятия зрители увидят выступления хоровых и ансамблевых эстрадных коллективов, постановки эстрадной и современной хореографии, народные танцы и музыкальные композиции в исполнении инструменталистов.

Фестиваль проходит при информационной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В жюри фестиваля примут участие народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели астанинских творческих заведений, известные театралы, хореографы, музыканты. По правилам конкурса состав жюри до начала фестиваля не разглашается.

Программа мероприятий

29 июня 2016 года - Творческие открытия. Музыка

Ленинградский Дворец Молодёжи, адрес: улица Профессора Попова, дом 47.

12:15 Церемония открытия.

12:30 Инструментальное творчество. Театральное творчество. Вокальное творчество. Академический, народный вокал.

14:40 Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Соло.

16:50 Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Малые формы. Ансамбль. Хор.

20:10 Гала-концерт и Церемония Награждения.

30 июня 2016 года – Творческие открытия. Хореография и театр

Концертный зал Гостиницы Санкт-Петербург, адрес: Пироговская набережная, дом 5/2.

13:10 Церемония открытия.

13:25 Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Современный танец.

16:00 Хореографическое творчество. Эстрадный танец.

19:30 Гала-концерт и Церемония Награждения.

30 июня 2016 года – Творческие открытия. Хореография и театр

Ленинградский Дворец Молодёжи, адрес: улица Профессора Попова, дом 47.

12:00 Церемония открытия.

12:15 Театральное творчество. Хореографическое творчество: Классический танец, Эстрадный танец.

15:00 Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Народный танец..

18:40 Гала-концерт и Церемония Награждения.

Вход на мероприятие - свободный!

По всем интересующим вопросам обращайтесь в пресс-службу фестиваля:

+7 (812) 648-24-37, pr@saluttalantov.ru

8-800-500-40-22 (бесплатно для звонков со всей России).