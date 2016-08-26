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Фестиваль «Творческие открытия» вновь пройдёт в Санкт-Петербурге
20.06.2016
29 и 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоится XXI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Творческие Открытия. Хореография и театр. Музыка» в рамках проекта «Салют Талантов».
В рамках мероприятия перед зрителями выступят 800 юных талантов из более 35 городов России, Казахстана и Узбекистана: Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Пензы, Ташкента, Алма-Аты и многих других.
Во время мероприятия зрители увидят выступления хоровых и ансамблевых эстрадных коллективов, постановки эстрадной и современной хореографии, народные танцы и музыкальные композиции в исполнении инструменталистов.
Фестиваль проходит при информационной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В жюри фестиваля примут участие народные и заслуженные артисты, заслуженные деятели культуры, преподаватели астанинских творческих заведений, известные театралы, хореографы, музыканты. По правилам конкурса состав жюри до начала фестиваля не разглашается.
Программа мероприятий
29 июня 2016 года - Творческие открытия. Музыка
Вход на мероприятие - свободный!
По всем интересующим вопросам обращайтесь в пресс-службу фестиваля:
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