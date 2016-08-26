Подготовка инфраструктуры связи к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на заседании временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров рассказал об основных мероприятиях по подготовке инфраструктуры связи и информационных технологий к футбольным мероприятиям.

«На подготовку инфраструктуры связи и информационных технологий к Чемпионату мира по футболу планируется потратить средства из государственного бюджета. Но при этом в построении инфраструктуры участвуют операторы связи со своими мощностями. Сейчас мы уже ведем работу с компаниями, видим с их стороны готовность участвовать», — сказал министр.

Основные направления по созданию информационно-телекоммуникационный инфраструктуры, соответствующей самым высоким международным стандартам и требованиям к организации и проведению мероприятий Чемпионата мира по футболу, определены в Концепции развития связи и информационных технологий, которую разработала Минкомсвязь России. Инфраструктура связи развернется на 400 объектах в 11 городах. Для обеспечения бесперебойной работы всех структур и участников мероприятий будет обеспечена фиксированная связь для передачи изображения ультравысокой четкости, виртуальные частные сети, доступ в сеть «Интернет», телефонная связь для организаторов и участников мероприятий.

Для работы международных делегаций и журналистов будет создан Центр дистанционного перевода, который позволит осуществлять перевод в прямом эфире с места проведения пресс-конференций с минимальной задержкой. Планируется обеспечить телевизионную интернет-трансляцию (IPTV) на панелях, размещенных в городах и на стадионах: к Кубку Конфедерации будет установлено 1500 панелей, во время проведения Чемпионата мира их число доведут до 5000.

Для обеспечения безопасности на матчах Минкомсвязь России создаст систему идентификации футбольных болельщиков. Каждому болельщику будет выдана персональная карта, которая позволит осуществить безвизовый въезд в РФ, откроет доступ на стадионы проведения мероприятий и проезд в общественном транспорте. По прогнозам, в Кубке Конфедераций примут участие около 172 тыс. иностранных болельщиков, а в Чемпионате мира по футболу более 566 тыс. гостей.

Пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.