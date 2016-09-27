Лесопатологи проверят здоровье исторических деревьев возле музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»

Специалисты Центра защиты леса Ленинградской области с помощью современного оборудования изучат состояние липы и вяза, переживших ожесточенные бои на Неве.

23 февраля 1965 года со страниц газеты «Смена» к ленинградцам обратился поэт-фронтовик Михаил Дудин с предложением посадить вдоль бывшей линии фронта деревья и кустарники как символ вечной жизни и памяти. С тех пор мемориальная зона Ленинграда стала называться «Зеленый пояс Славы». Его общая протяжённость составляет свыше 200 км.

Неотъемлемая часть Зеленого пояса Славы — расположенный в районе бывшей деревни Марьино (Кировский район Ленинградской области) историко-мемориальный комплекс, посвященный пятой попытке прорыва блокады Ленинграда — операции «Искра» (12-30 января 1943 года):

— Ладожский мост через Неву — своеобразная гигантская триумфальная арка через водную преграду в честь героев прорыва блокады Ленинграда;

— музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», размещенный в левобережном пандусе моста;

— памятник-танк «Прорыв» (танк Т–34-85);

— экспозиция танков, участвовавших в освобождении города от блокады;

— Поклонный крест;

— 7 памятных камней – хроника прорыва блокады (с 12 по 18 января);

— экспозиция долговременных огневых точек и противотанковых надолбов с мест боев.

Один из самых популярных в Ленинградской области историко-архитектурных и мемориальных комплексов у Ладожского моста в скором времени пополнится еще одним музеем: завершается строительство экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв», в котором разместится трехмерная историко-художественная панорама, посвященная участникам боев на Невском пятачке в операции «Искра».

Своеобразными мемориальными объектами на преддиорамной площади являются живые свидетели ожесточенных боев на Неве: липа и вяз, поврежденные осколками снарядов. Они «прошли» войну, пережили трудные послевоенные годы, строительство моста, диорамы и панорамы, а сейчас деревья нуждаются в «скорой помощи» – они болеют, уже не первый год.

«В нашем распоряжении два высокотехнологичных прибора: резистограф и арботом, которые позволяют буквально “заглянуть” внутрь дерева, — комментирует директор Центра защиты леса Ленинградской области Роман Глебов. — С их помощью мы и обследуем живые памятники истории, с нетерпением ждем результатов».

Обследование состоится 20 июля в 11-00. Сбор журналистов в 10-40.