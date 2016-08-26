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Петербуржцев от души накормят узбекским пловом
9.08.2016
27 августа 2016 года в Санкт-Петербурге на берегу реки Невы пройдет благотворительный фестиваль «Культ плова». Лучшие повара приготовят это знаменитое блюдо по индивидуальным рецептам и будут угощать им местных жителей.

«Плов – главный герой нашего кулинарного праздника, – говорит представитель фестиваля «Культ плова» по Северо-Западному Федеральному округу Марина Чернышова-Мельник. – Приготовление этого блюда похоже на некий волшебный ритуал: оно длится несколько часов, и за это время люди успевают пообщаться, насладиться ароматами пряностей и натуральных продуктов, узнать кулинарные секреты. Создается душевная атмосфера, и наконец всем гостям подают свежеприготовленный плов. Отведать его в парке, на берегу реки и в приятной компании – особое удовольствие».

Санкт-Петербургский этап всероссийского кулинарного марафона «Культ плова» торжественно откроется в 11.00. Участники-повара будут готовить плов в своих казанах и параллельно раскрывать кулинарные секреты, делиться рецептами. Затем начнется дегустация. Будут представлены разные варианты плова: узбекский, таджикский, хорезмский, сабза-каурма, с зарчавой, с долмой, сафаки и другие. Рядом будут веселые аниматоры, которые подготовили сюрпризы для гостей – и маленьких, и взрослых. Также на сцене ожидаются шоу с конкурсами и фокусами, артисты, бодрящая музыка, . 

Фестиваль «Культ плова» поддерживает благотворительный фонд AdVita, помогающий детям и взрослым с онкогематологическими заболеваниями. Представители фонда примут участие в программе марафона со своим проектом «Помогать легко». Все финансы, собранные на фестивале, и добровольные пожертвования гостей будут направлены именно в фонд AdVita – на благотворительность.

По словам организаторов, фестиваль «Культ плова» имеет целью объединить на одной площадке представителей разных национальностей, культур, религий, возрастов и социальных слоев. В отличие от других мероприятий, где всегда большой выбор еды, национальных танцев и сувениров, фестиваль Плова ориентирован на одно блюдо. «Мы хотим окунуть петербуржцев в эту атмосферу, накормить всех "из одного казана", чтобы люди научились готовить плов и вдохновились делать это дома, для своих родных и друзей», – рассказывает Марина Чернышова-Мельник. 

В конце фестиваля члены жюри определят победителей петербургского этапа и вручат им награды. Зрители также смогут проголосовать за лучшего повара. Более подробная информация и свежие новости – в группе фестиваля в социальной сети: https://vk.com/kult_plova_spb.

Организаторы фестиваля «Культ плова» приглашают всех жителей Санкт-Петербурга отведать вкусный плов 27 августав 2016 года в парке на берегу Невы около д. 27-37 на Рыбацком проспекте. Ближайшая станция метро – «Рыбацкое». Начало в 11:00, вход бесплатный. «Отличный вариант провести выходной с семьей и друзьями, на свежем воздухе, вдали от городской суеты. Ждем всех вас в этот летний день, даже если он будет летним по-питерски!», – говорят организаторы «Культа плова». Фестиваль продлится до 14.00, и затем гости смогут остаться на местном «Празднике осени» от муниципального образования «Рыбацкое». 

Справка

Кулинарный марафон «Культ плова» стартовал летом 2015 года в Москве и вырос в событие федерального уровня: этапы и партнерские мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, Пензе, Кирове и Владимире. В 2016 году фестиваль стал еще масштабнее и проходит в 12 городах России, в том числе в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Красноярске, Кемерово и Новосибирске.

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