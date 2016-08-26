В Архангельской области всерьез займутся параворкаутом

В Архангельской области строят самую большую в России спортивную площадку для людей с инвалидностью. На ней также смогут заниматься не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и все желающие. Инициатива создания специализированных открытых площадок для занятий воркаутом и параворкаутом принадлежит социальному кластеру Архангельской области.

При поддержке Корпорации развития области, агентства по спорту региона и администрации г.Архангельска, а также частных партнеров процесс строительства первой площадки начался на прошлой неделе, на территории общеобразовательной школы №1 Архангельска.

Параворкаут – это новый вид массового реабилитационного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, включающий в себя комплекс физических упражнений с использованием веса собственного тела, выполняемого на турниках, брусьях и других уличных спортивных сооружениях.

Инициатива социального кластера по развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Архангельской области была поддержана губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

«Мы один из первых регионов в России, в котором появится возможность заниматься, новым для нашей страны, видом спорта - параворкаутом. Такая идея появилась еще на прошлом нашем мероприятии, посвященном людям с инвалидностью, - фестивале «Тело. Общество. Культура». Люди, которые занимаются продвижением параваркаута буквально заразили нас этой идей и мы поняли, что в нашем регионе такой вид спорта будет востребован. При открытии этой спортивной площадки польза будет всему Архангельску и области в целом», - подчеркнула руководитель Социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.

По замыслу инициаторов строительства первой площадки по параворкауту в Архангельской области, примером Архангельска смогут воспользоваться и другие города и районы Поморья.

«В рамках губернаторского проекта в регионе возводится большое количество различных спортивных площадок. На сегодняшний день, их уже 130-ть. Но, именно эта – это первая в нашей области площадка, которая нацелена на занятия адаптивным спортом. Спорт равных возможностей стал частью социальной политики региона. Для людей с ограниченными возможностями здоровья мы создаем максимум условий, чтобы они приобщались к спорту» - считает руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Выбор места для размещения площадки - территория школы №1, был обусловлен сразу несколькими причинами: удачное расположение (набережная и рядом церковь), а также безопасностью – за дорогостоящим оборудованием будет следить школьный персонал. При этом доступ к самой площадке будет практически 24 часа в сутки.

«Корпорация развития Архангельской области очень открыто относится к любым проектным инициативам, которые рождаются организациями и предприятиями в рамках Социального кластера региона. Нам приятно, что под этот проект мы подтянули крупный бизнес региона, который готов не только реализовывать крупные инвестиционные проекты в нашей области, но и поддерживать такие общественно полезные начинания. Мы рассчитываем, что эта площадка станет местом, которое притянет к себе соревнования регионального и федерального уровня по воркауту и параворкауту», - отметила Первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова.

При этом площадка для занятий параваркаутом в Архангельске станет самой большой в России. Общая её площадь будет составлять более тысячи квадратных метров. Будут установлены более тридцати спортивных тренажеров, таких как специализированные турники, лавки с упорами, скамьи, брусья и специальные комплексы для занятий Параворкаутом.

Кроме того, на площадке оборудуют специальный адаптивный городок, предназначенный для маломобильных детей. Впервые в России детская площадка такого типа будет объединена со спортивной площадкой для взрослых. По словам инициаторов, такой подход поможет сформировать культуру занятия уличными видами спорта, в том числе и адаптивными.

С прошлой недели подрядчик начал работы по подготовке места для размещения спортивных конструкций. Ожидается, что возведение первой площадки будет закончено к 5 сентября.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»