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В Музее варежки стартует акция "Добрая кормушка"
11.10.2016
10 октября в Музее варежки стартует акция "Добрая кормушка" помощи пернатым из приюта для птиц. Благотворительная акция приурочена ко второй выставке певчих и декоративных птиц «Птички в рукавчике», которая пройдет в Музее варежки 29-30 октября. В мае этого года на аналогичном мероприятии удалось собрать более 40 кг круп, почти 50 кг овощей и фруктов, мешок расходных материалов для помощи птицам. 

В рамках акции "Добрая кормушка" Музей варежки с 10 по 28октября принимает на наб.Мойки, 87 гуманитарную помощь для птиц и постояльцев центра «Сирин».

-корм для птиц (различные крупы), 
-овощи и фрукты (морковь, яблоки). 
- расходные материалы (перчатки, шприцы).

Акция "Добрая кормушка" завершится 30октября на выставке "Птички в рукавичке" в творческой мастерской "Свободный полет" массовым мастер-классом по одновременной росписи около 50ти кормушек для птиц, живущих в городских дворах. 

Уже во второй раз выставка "Птички в рукавичке" окажет помощь приюту птиц "Сирин". Центр реабилитации и реинтродукции диких животных и птиц «Сирин» является первой и крупнейшей организацией в Петербурге, занимающейся профессиональным спасением птиц, оказавшихся в сложной ситуации. Фонд существует уже более трех лет, за это время через центр прошло 86 видов птиц, в природу после реабилитации было выпущено свыше 1000 «постояльцев». Сотрудники фонда ежедневно проделывают гигантский объем реабилитационной работы и очень нуждаются в помощи волонтеров. 

Сейчас в центре реабилитации «Сирин» проживают лисы, еноты, волки, 2 медведя и, конечно и пернатые "постояльцы": совы, сычи, серая цапля, голуби, 20 ворон, галка, грач и другие. Кто-то повредил крыло при столкновении с автомобилем, кого-то еще птенцом вначале подобрали, а потом за ненадобностью бросили на улицу люди. Корм каждой из этих птиц обходится минимум в 300 рублей в месяц, и каждая из них нуждается в помощи и поддержке неравнодушных людей. 

Пункт приёма помощи птицам в Музее варежки: 
наб.р.Мойки, 87 
с 11,00 до 19,00 
Горячая линия: (812)966-01-66 
www.музей-варежки.рф 

Справка 

Выставка певчих и декоративных птиц "Птички в рукавичке" в Музее варежки является единственным событием в Санкт-Петербурге, который объединяет профессионалов и любителей птиц. Выставка не просто удивляет диковинными птицами, такими как невероятной красоты попугай красный лори, совы и дрозды. На мероприятии эксперты госпиталя "Зеленый попугай" проводят обучение заводчиков, для непрофессионалов работает просветительский лекторий "Зеленая гостиная" и "Кафе для пернатых", организованы творческие мастерские "Свободный полет", в которой каждый желающий сможет создать картины и сувениры с птицами, а дети участвуют в просветительском эко-квесте "Пернатый маршрут".

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