В Музее варежки стартует акция "Добрая кормушка"

10 октября в Музее варежки стартует акция "Добрая кормушка" помощи пернатым из приюта для птиц. Благотворительная акция приурочена ко второй выставке певчих и декоративных птиц «Птички в рукавчике», которая пройдет в Музее варежки 29-30 октября. В мае этого года на аналогичном мероприятии удалось собрать более 40 кг круп, почти 50 кг овощей и фруктов, мешок расходных материалов для помощи птицам.





В рамках акции "Добрая кормушка" Музей варежки с 10 по 28октября принимает на наб.Мойки, 87 гуманитарную помощь для птиц и постояльцев центра «Сирин».





-корм для птиц (различные крупы),

-овощи и фрукты (морковь, яблоки).

- расходные материалы (перчатки, шприцы).





Акция "Добрая кормушка" завершится 30октября на выставке "Птички в рукавичке" в творческой мастерской "Свободный полет" массовым мастер-классом по одновременной росписи около 50ти кормушек для птиц, живущих в городских дворах.





Уже во второй раз выставка "Птички в рукавичке" окажет помощь приюту птиц "Сирин". Центр реабилитации и реинтродукции диких животных и птиц «Сирин» является первой и крупнейшей организацией в Петербурге, занимающейся профессиональным спасением птиц, оказавшихся в сложной ситуации. Фонд существует уже более трех лет, за это время через центр прошло 86 видов птиц, в природу после реабилитации было выпущено свыше 1000 «постояльцев». Сотрудники фонда ежедневно проделывают гигантский объем реабилитационной работы и очень нуждаются в помощи волонтеров.





Сейчас в центре реабилитации «Сирин» проживают лисы, еноты, волки, 2 медведя и, конечно и пернатые "постояльцы": совы, сычи, серая цапля, голуби, 20 ворон, галка, грач и другие. Кто-то повредил крыло при столкновении с автомобилем, кого-то еще птенцом вначале подобрали, а потом за ненадобностью бросили на улицу люди. Корм каждой из этих птиц обходится минимум в 300 рублей в месяц, и каждая из них нуждается в помощи и поддержке неравнодушных людей.





Пункт приёма помощи птицам в Музее варежки:

наб.р.Мойки, 87

с 11,00 до 19,00

Горячая линия: (812)966-01-66

www.музей-варежки.рф





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