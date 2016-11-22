|
|
|
|
Военно-медицинский музей приглашает на Пироговский день!
22.11.2016
25 ноября исполняется 206 лет со дня рождения великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. Ему мы обязаны внедрением гипса в медицинских целях, применением наркоза в полевых условиях, привлечением женщин к оказанию медицинской помощи раненым и больным, введением сортировки пострадавших... и многим другим, о чем Вы сможете узнать, придя в Военно-медицинский музей.
26 ноября, в субботу, Военно-медицинский музей проведёт Пироговский день. В зале «Н. И. Пирогов – гений российской медицины» посетители смогут окунуться в атмосферу жизни и творчества Н. И. Пирогова, увидеть предметы, которые были свидетелями жизни и творчества великого хирурга. В зале «Анатомический театр» посетители смогут разгадать тайны строения человеческого тела. В других залах экспозиции гости музея откроют, как с течением времени изменялись хирургические инструменты и средства эвакуации раненых и больных, а также увидят немало интересного, связанного с одной из самых таинственных и привлекательных отраслей медицины – хирургией.
В программе:
- в 15.30: бесплатная авторская экскурсия научного сотрудника музея Елены Жерновой «Николай Иванович Пирогов: загадки жизни и творчества» (необходима предварительная запись, тел. 952 55 43);
- с 11.00 до 17.30: мультимедийная программа, представляющая уникальный документ из фонда Н. И. Пирогова – атлас «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (галерея экспозиции);
- с 11.00 до 17.30: знакомство с мемориальным залом Н. И. Пирогова.
Посетители узнают:
- как в 14-летнем возрасте Н. И. Пирогову удалось поступить на медицинский факультет Московского университета;
- что использовали для обезболивания хирурги прошлого и что сделал Пирогов для облегчения страданий раненых;
- как были связаны Пирогов, великая княгиня Елена Павловна и сестры Крестовоздвиженской общины милосердия;
- почему Пирогов вынужден был уйти из Военно-медицинской академии после возвращения из Крыма;
- что произошло с телом Н. И. Пирогова после его кончины и где его можно увидеть.
Пресс-секретарь Военно-медицинского музея
тел. +7(911) 016-51-66
|
|
|
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru
|