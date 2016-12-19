Ноябрь — это только у нас дожди, пасмурное небо и опавшие листья. А вот на курортах Испании все еще лето. На береговой полосе Коста Бланка (Costa Blanca) и в Аликанте отдыхающие до сих пор купаются в Средиземном море: температура воды — 20°С, а температура воздуха — 27°С. Вообще-то, так бывает не всегда. Такой удивительно теплой осени испанцы не припомнят с 2002 года.

Если унылые серые будни уже успели надоесть, почему бы не отправиться в Испанию? Отели на Средиземноморском побережье Испании в этом ноябре заполнены на 90%. Место под солнцем еще найдется, ведь свободны 10% номеров.

Как продлить лето

Имеют шансы продлить лето почти до декабря две категории туристов: имеющие актуальную шенгенскую визу и загранпаспорт, действительный еще три месяца после планируемого возвращения из поездки. Если срок годности загранпаспорта заканчивается раньше, необходимо его срочно поменять. Замена загранпаспорта как таковая не практикуется, вы получаете документ заново, но не забудьте написать заявление, чтобы загранник с наклеенной визой вам оставили. Его аннулируют, сделав перфорацию и поставив соответствующий штамп. Пересекать границу придется с двумя паспортами: девственно чистым новым и старым, в котором фигурирует виза.

Как заменить загранпаспорт с истекающим сроком действия

Если вы хотите успеть до холодов, то

вполне реально: если обратиться в специализированную фирму. Обычным путем тоже можно получить загранник в течение трех дней, но для этого надо или иметь болезненного родственника за рубежом, готового отдать концы, или серьезно болеть самому. Кроме того, на слова вам никто не поверит: надо запастись справками. Телеграммой о плачевном состоянии родственника или о его кончине. Или вердиктом местных врачей, настаивающих на вашем лечении за границей. Плюс — согласием зарубежной больницы заняться вашей кандидатурой. С печатями и нотариально заверенным переводом на русский язык. При наличии таких свидетельств загранпаспорт вам оформят без волокиты за три рабочих дня. Если же, к счастью, вы и ваши родственники отличаетесь железным здоровьем и просто хотите позагорать под последними в этом году теплыми солнечными лучами, путь один — к специалистам фирмы. За три дня вы получите загранпаспорт старого образца, а за 4-5 дней — биометрический.

Документы на загранпаспорт

1. Российский внутренний паспорт.

2. Анкета-заявление (специалисты фирмы помогут заполнить правильно).

3. Две фотографии 35 на 45 мм на матовой бумаге.

4. Военный билет или справка из военкомата.

Квитанцию об уплате госпошлины нести не нужно: фирма сама внесет за вас нужную сумму.

От вас потребуется только: придти в назначенное время в отделение ФМС и сфотографироваться. Если вы желаете получить биометрический загранпаспорт — надо будет сдать еще и отпечатки пальцев. Через несколько дней вы явитесь за новым загранником. И никаких очередей.

Останется собрать чемодан — и вперед, в солнечную Испанию!