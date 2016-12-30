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Покупаем Litecoin с помощью карты и онлайн-сервиса Приват24
30.12.2016

Кто бы что ни говорил, но факт остается фактом – качество нашей жизни напрямую зависит от количества денежных знаков, которыми мы можем распоряжаться по своему усмотрению. Камень, металл, драгоценный металл, бумага и, наконец, виртуальное пространство – вот, вкратце, многовековой эволюционный процесс, который прошли деньги. Нынешний покупатель реально стал забывать шелест купюр и звон мелких монет, все чаще рассчитываясь за покупки и услуги небольшим пластиковым прямоугольником с электронной начинкой. Но, как оказалось, преобразования на этом не закончились. И вот мы уже находимся в системе онлайн-платежей и создаем виртуальный кошелек, который наполняется электронными деньгами.


О позиции банков


Как бы ни была консервативна традиционная банковская система, она не могла не отреагировать на уход миллиардных средств в просторы интернета. Шагом навстречу интернет-пользователям, да и своим клиентам стало почти повсеместное внедрение банкинга онлайн. К примеру, крупнейший ПриватБанк первым в Украине создал и запустил систему обслуживания абонентов онлайн, которые получили круглосуточный доступ к своим средствам, и возможность контролировать их движение. С недавнего времени пользоваться Приват24 можно через смартфон или планшет с помощью разработанных мобильных приложений.

Достаточно оформить гривневую карту Приват Банк 24 и электронный кошелек, чтобы стать полноценным клиентом электронных финансовых институтов. Более подробную, развернутую статью о том, что собой представляет Приват Банк 24, гривневая карта, смотрим на рейтинговом ресурсе.


LiteCoin как производная от Биткоин


«Зачем изобретать велосипед?» - резонно подумали создатели LiteCoin и использовали в качестве базовой основы уже опробованную и зарекомендовавшую себя платформу Биткоин. Но несмотря на подобную структуру (децентрализованная пиринговая система, использующая криптовалюту), новая ПС имеет свои особенности. Например, принципиально отличающийся майнинг – добыча монет. Призовой пакет содержит 50 монет и майнится каждые 2, минуты в отличие от биткоина, на добычу которого уходит не менее 10 минут. Увеличено и общее количество выпускаемых денег, оно ограничивается 84 миллионами против 21 у биткоин.


Курс Лайт коин имеет постоянную тенденцию к росту, если в конце 2013-го он составлял около 17$, то спустя три года валюта уже штурмует стодолларовый рубеж. Если учесть устойчивость к инфляционным процессам (благодаря отсутствию рычагов давления извне), постоянный рост курса и надежность платежной системы неудивительно желание пользователей иметь кошелек, туго набитый монетами.


Как пополнить кошелек с карты Приватбанка


Безусловно, платежные системы позаботились о разработке инструментов, с помощью которых проводятся операции по вводу, выводу и обмену монет. Но как показывает практика, не всех и не всегда устраивают условия, которые предлагает платежный ресурс. Именно это обстоятельство дало толчок для развития электронных обменных пунктов. Их достаточно много, и требуется время для оценки их работы. Поэтому клиенты упрощают себе задачу, используя данные сайта, составляющего рейтинговые списки проверенных и надежных сервисов. Например, чтобы купить Litecoin картой Приват24 нужно пройти по адресу https://www.bestchange.ru/privat24-uah-to-litecoin.html и внимательно изучить уже систематизированную информацию, которая даст представление о работе того или иного обменника, а клиенту останется только выбрать подходящий, на его взгляд, вариант.


Критерии оценки работы обменников


На что нужно обратить внимание, выбирая сервис обмена? Заметим, что оценивать обменник по заманчивому курсу не совсем правильно. Для идеального выбора анализировать нужно комплекс показателей. Если клиенту приглянулась цифра обмена, не нужно спешить и сразу переходить по ссылке, нужно убедиться, что размер резерва обменника будет достаточен для проведения намеченной транзакции. В противном случае клиент рискует затянуть транзакцию по времени либо вообще лишиться ее. Нужно также обратить внимание на соотношение хороших и плохих отзывов пользователей, уже имеющих представление о работе сервиса.


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