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Лениградская Правда
28 ЯНВАРЯ 2017, СУББОТА
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Недвижимость на Юге России всегда в цене
26.01.2017
Есть множество россиян, которые хотели бы жить на Юге нашей страны. Для них такие города, как Сочи, являются самыми желанными. Постараемся разобраться, что нужно, чтобы приобрести жилье в этом городе.

Если вам нужно выбрать агентство недвижимости Сочи предоставит вам большие возможности в этом плане. Здесь множество агентств, которые предлагают дома, квартиры и дачи в этом регионе. Можно сказать, риэлтор в этом крае – востребованная и весьма хорошо оплачиваемая профессия. Сегодня приобрести в Сочи недвижимость – это престижно, и, конечно, дорого. Все это вы сможете сами узнать, пообщавшись со знающими людьми.

Очень популярны среди предложений агентств, так называемые, «недострои». Когда человек начал возводить коттедж, и что-то ему помешало довести начатое до конца. Он может продать недвижимость, которую не достроил, по весьма привлекательной для покупателя цене. Обычно, подобная продажа связана с тем, что продавец серьезно нуждается в деньгах. И он уступает максимально.

Не менее важны, для желающих приобрести недвижимость, новостройки, которыми сегодня такой город, как Сочи, буквально переполнен. Строящиеся квартиры можно купить, не платя пока всей суммы. Договор купли продажи недвижимости заключается на всю сумму, а вносить ее можно частями. Это очень выгодно для людей, у которых есть деньги только на первый взнос, но которые могут с течением времени заработать на последующие.

Чем дальше от моря, тем более дешевым может быть сочинская недвижимость. За дом на первой линии у моря вам придется выложить действительно большую сумму. Будьте очень осторожны в выборе риэлтора. Большие деньги привлекают к данному делу мошенников. К сделке, которую заключаете, нужно относиться очень осторожно, вникая во все нюансы. Правильным будет проверить и перепроверить всю историю той недвижимости, которую приобретаете. Кто и когда был в ней прописан, когда и куда выписан. Все это можно собрать, если приложить некоторые усилия.

Виды недвижимости бывают разные, как и цена на них. Дороже всего в Сочи стоят, конечно, коттеджи, которые можно назвать виллами, особенно на берегу моря. По мере уменьшения цены, далее следуют квартиры. Дешевле всего в этом регионе можно купить дачу, обычный одноэтажный дачный домик.

Стоит вдумчиво выбрать агентство недвижимости, с которым будете сотрудничать, и риэлтора, с которым вы будете непосредственно контактировать. От его профессионализма и честности многое зависит.

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