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Редкие петербургские издания уйдут с молотка
3.03.2017
4 марта 2017 года аукционный дом «Литфонд» проведет очередные торги в Санкт-Петербурге. На них, в числе прочего, будут представлены уникальные книги 18-19 веков, изданные в северной столице. Один из самых ярких лотов аукциона - вышедшее в свет 1 апреля 1720 года издание «Генеральные сигналы надзираемые в российском корабельном флоте Его Величества на Российском и Галанском языке». Как и все петровские издания, эта книга очень редка. Она использовалась моряками в повседневной практике, и поэтому, несмотря на несколько переизданий, до наших дней сохранились считанные экземпляры. Стартовая цена лота составляет 1 млн 100 тысяч рублей.

Еще одно редчайшее издание - книгу знаменитого русского мореплавателя графа Федора Литке – называют «эпосом морских путешествий» на Крайнем Севере. Его труд «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное по повелению Александра I, на военном бриге «Новая земля», изданный в 1828 году, фактически стал отчетом о четырехлетней работе по описи берегов Новой Земли. Эстимейт лота – 850 тысяч рублей.

1896-м годом датирован подарочный альбом, выпущенный ограниченным тиражом для приближенного круга лиц Российского Императорского дома перед коронацией Николая II. Издание является большой библиографической редкостью Его стартовая стоимость на аукционе «Литфонда» составит 350 тысяч рублей.

Среди топ-лотов аукциона также несколько роскошных рукописных альбомов пушкинской поры с рисунками и стихотворениями Пушкина, Лермонтова, Крылова и др. Кроме того, на торги выставлены, первые книги Баратынского, Надсона, других поэтов «золотого века», прижизненные публикации Пушкина. 

Можно отдельно отметить и первое самостоятельное издание последнего романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Он был издан в Санкт-Петербурге в 1881 году. На аукционе его стартовая цена составит 300 тысяч рублей.

Поклонники уникальных библиофильских изданий получат возможность приобрести первый экземпляр «Невского проспекта» Николая Гоголя с дополнительной сюитой рисунков Дмитрия Кардовского. Издание принадлежало председателю Кружка любителей русских изящных изданий Василию Верещагину. Эстимейт лота – 250 тысяч рублей.

Уникальным лотом является тифлисский архив авангарда, состоящий из автографов братьев Зданевичей, Алексея Крученых и Зыгмунта Валишевского. В разделе автографов представлены инскрипты Валерия Брюсова, Василия Розанова, Надежды Крупской, Алексея Толстого и др.

В разделе «Второй русский авангард и андеграунд» представлена часть интереснейшего собрания знаменитого поэта Владимира Алейникова, прозванного современниками «Нестором русского андеграунда». В собрание вошли многочисленные самиздатовские сборники со стихами и рисунками самого автора и его поэтического и художественного окружения.
Всего в аукционе будет представлено 339 лотов на общую сумму около 15 миллионов рублей.

Каталог аукционаhttp://www.litfund.ru/auction/48/

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