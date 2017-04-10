Чиновник Смольного ударил юриста

14.03.2017 в издательско-полиграфическом техникуме состоялось собрание трудового коллектива. На нем присутствовали представители Комитета по науке и высшей школе (КНВШ) – Степанова А. О. и некто Сазонов А. А., начальник отдела правового обеспечения, кадров и государственной службы КНВШ.

Большую часть собравшихся (около 40 человек) наши преподаватели не знают. Остальных – видели в коридорах, но понятия не имеют, кто они такие. На вопрос, что это за люди, Кривоносов А. М. затруднился ответить.Мы предполагаем, что часть этих людей по документам оформлена на 0,25 ставки и появляется в техникуме на таких собраниях для того чтобы создать нужный администрации «баланс». Другая – числится в КСИиГХ, зарплату получает в КСИиГХ, но большую часть своего времени почему-то проводят у нас (правда, как ни странно, с нашими сотрудниками не общается и не представляется).





Известно со слов присутствующих на собрании, что оно началось с того, что представителя (юриста с доверенностью и нашего коллеги-студента) Марковой Ю. В. попытались выгнать из аудитории. На представителей КНВШ не действовали никакие правовые доводы (нам известно, что эта доверенность – достаточное основание для того, чтобы находиться в том же месте, где и человек, интересы которого ты представляешь). Единственным их аргументом было то, что они не хотят, чтобы Арсений Шокуров-Свиньин, юрист, присутствовал на проводившемся собрании (однако чье-то нежелание не является правовым доводом).





После долгих споров Кривоносов А. М. для начала инициировал голосование трудового коллектива (за то, чтобы Арсений покинул аудиторию проголосовало более 20 человек – тех самых, 0,25-ставочников), а когда Шокуров-Свиньин ему сообщил, что оно не имеет никакой юридической силы, вызвал наряд полиции. Полицейские проверили документы Арсения и уехали, не обнаружив состава административного правонарушения.





Далее события развивались по нарастающей. Для начала заместители директора попытались силой не пустить представителя преподавателя Ю.В. Марковой в аудиторию, однако он просто-напросто встал на пороге. Кривоносов А. М. решил не сдавать позиций и продолжил бесконечный спор на тему того, что Арсений является не только юристом, но и студентом, а потому не может присутствовать на собрании трудового коллектива (что некорректно – ведь Арсений в первую очередь юрист, а только потом студент и подробнее об этом можно ознакомиться в законе об "Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/5247ea7b5d6ce92f3ed3456a28d7fccfd073a52e/ ). В конце концов, представители КНВШ предложили Марковой Ю. В. покинуть помещение. На что она отказалась.





Тогда А. О. Степанова заявила, что раз Маркова Ю. В. уходить не хочет, уйдут они. И вот, когда представители КНВШ стали покидать аудиторию, произошло самое интересное. Уже у самого выхода Сазонов А. А. размахнулся и изо всех сил ударил Арсения в живот.





Позиция юриста такова - нужно требовать привлечения к административной ответственности, снятия с должности и извинений. Заявление о возбуждении административного производства было подано 15.03.2017.





В техникуме вот уже много месяцев продолжается конфликт между студенческим союзом, профсоюзом и руководством учебного заведения. Студенты борются против слияния их профильного техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. По мнению активистов, это приведет к существенному снижению качества обучения полиграфистов. У нас имеются подозрения, что объединение связано с коррупционной деятельностью КНВШ. Призываем журналистов провести расследование.





Видео на сервисе Youtube: https://youtu.be/g5pZMt5NnQk (вчера это видео вконтакте было удалено по неизвестной нам причине, сегодня мы повторно опубликовали его в нашей группе).





P. S. Обратите внимание на последние секунды видео. На них четко виден момент удара (а в наушниках еще и слышен).





Студсоюз СПб ИПТ входит в оргкомитет «Марша в защиту Санкт-Петербурга».

18 марта союз примет участие в митинге на Марсовом поле, где выступит одна из сопредседательниц.



