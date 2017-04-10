Квартира в Курортном районе: идеальное место для жизни

Тем, кто ценит комфорт и близость к дому парковых зон, следует обратить внимание на новостройку в Курортном районе от одного из лидеров рынка недвижимости, АО «Строительный трест». ЖК «Пляж» - это дом комфорт-класса, полностью отвечающий всем требованиям, предъявляемым к жилью этой категории.





Квартира в Курортном районе: идеальное место для жизни





Жить в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью и при этом иметь возможность совершать прогулки по красивым паркам и берегу озера – мечта многих. Кроме того, важно, чтобы дом был качественным и современным, а планировки квартир – удобными. Подобные предложения есть у компании «Строительный трест».





Жилой комплекс «Пляж» - отличный выбор для тех, кто планирует купить квартиру в Сестрорецке от застройщика, занимающего одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости Петербурга. Строительство жилого комплекса комфорт-класса ведется поблизости от береговой линии озера Сестрорецкий Разлив, парка Дубки и сквера Пограничников. В трехскекционном разновысотном здании от 12 до 21 этажей, кирпичном доме находится 217 квартир: одно-, двух- и трехкомнатных площадью от 33 до 102 квадратов. Есть также квартиры с открытыми террасами, откуда открываются великолепные виды.









Также проектом предусмотрены:

Подземный теплый паркинг на 110 машино-мест и большая гостевая автостоянка на 70 автомобилей;

Помещения коммерческого предназначения на первых этажах, где смогут разместиться офисы, магазины и другие необходимые в повседневной жизни организации;

Благоустроенный двор;

Новостройка распложена в обжитой части Сестрорецка, рядом есть образовательные и медицинские учреждения, магазины, фитнес-клуб. В центр Петербурга можно быстро добраться на машине или общественном транспорте по Приморскому шоссе, которое проходит недалеко от дома.





Работы на объекте будут завершены в 4 квартале наступающего года. И гарантией соблюдения сроков строительства является само имя компании.





Застройщик «Строительный трест»





Объединение «Строительный трест» по праву входит в ТОП-10 застройщиков северной столицы. История компании насчитывает уже четверть века. За это время было построено и сдано точно в заявленные сроки свыше ста домов в сумме более чем на 2 миллиона квадратных метров недвижимости: жилой, коммерческой и социального назначения. Застройщик не раз становился лауреатом различных профессиональных конкурсов.





В настоящее время застройщик предлагает новостройки в Курортном районе СПб, в Выборгском и Петроградском. Также можно приобрести жилье в динамично развивающихся пригородах: Кудрово Всеволожского района и Новоселье – Ломоносовского. Все объекты компании относятся к наиболее востребованным комфорт- и бизнес-классу.





Новостройки от компании «Строительный трест» выгодно отличаются от большинства представленных на рынке проектов. Во-первых, все дома возводятся исключительно из кирпича, материала с отличными качественными характеристиками. Во-вторых, жилье имеет удобные планировки: просторные кухни, подсобные помещения, остекленные лоджии и балконы, видовые квартиры с террасами и панорамным остеклением. Студий в жилых комплексах компании нет. В-третьих, все дома оснащены современными технологичными инженерными коммуникациями. Наконец, строительство всех объектов ведется в удачных во всех отношениях местах: с развитой транспортной и социальной инфраструктурой и в непосредственной близости к паркам и водоемам.





Полную информацию об объектах компании и способах покупки можно найти на сайте www.stroytrest.spb.ru.