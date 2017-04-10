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«Ростех» на планирует строить завод по термическому обезвреживанию отходов в Ленобласти
24.03.2017
В адрес «Зеленого Фронта» поступил ответ из ООО «РТ-Инвест» на письмо, которое активисты направили в Государственную корпорацию «Ростех» с просьбой дачи разъяснений по поводу появившейся в федеральных СМИ сведений о намерениях юридического лица осуществить на территории Кингисеппского района Ленинградской области строительство завода по термическому обезвреживанию отходов I-III классов опасности.

Как сообщили в официальном ответе ООО «РТ-Инвест», данная организация не имела в прошлом и не имеет в настоящем никаких планов по строительству на территории Ленинградской области завода по термическому обезвреживанию отходов. Другого рода информацию на этот счет, как сообщается в письме, следует рассматривать как недостоверную и не соответствующую действительности.

Напомним, о договоренности правительства Ленобласти и компании, на четверть принадлежащей госкорпорации «Ростех» по строительству завода по термическому обезвреживанию опасных отходов, который может заменить законсервированный полигон «Красный Бор» стало известно в конце января 2017 года. Жители Кингисеппского района заподозрили полигон, расположенный в промзоне «Фосфорит», однако как позже выяснили эко-активисты МОО «Зеленый Фронт», существующий в промзоне «Фосфорит» полигон построен для размещения собственных и не столь опасных отходов завода и никаких планов по размещению объекта, аналогичного полигону «Красный Бор», администрация завода не имеет. Тогда активисты и обратились в ГК «Ростех» с просьбой предоставить информацию о своих планах по строительству в регионе завода по термическому обезвреживанию отходов.

Председатель МОО "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов: "Сейчас действительно существует проблема утилизации опасных отходов на территории нашего региона, поскольку законно их вывозить - слишком далеко и экономически не целесообразно. Это приводит к росту несанкционированных свалок, в том числе с наличием опасных отходов. Проблему следует решать, однако делать это надо публично, с участием общественности".

С Уважением,
Пресс-служба МОО "Зеленый Фронт"

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