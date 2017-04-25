 Rambler's Top100
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Лениградская Правда
25 АПРЕЛЯ 2017, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
День еврейской книги в петербургской Синагоге
24.04.2017
30 апреля с 12:00 до 18:00 в Большой Хоральной Синагоге Петербурга (Лермонтовский, 2) пройдет День еврейской книги. Это масштабное просветительское мероприятие для широкой публики, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Что ждет петербуржцев в этот день?

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА

Все желающие смогут приобрести книги московских издательств «Книжники» и «Гешарим» с 20% скидкой. Это книги по иудаизму, Тора, Талмуд и другие первоисточники в переводе на русский язык, публицистика и новинки художественной литературы.

«Мы помним, как в прошлом году петербуржцы в одночасье смели книги с прилавков. Поэтому в этом году мы привезем в четыре раза больше книг!» – обещает Борух Горин, главный редактор издательства «Книжники».

Среди новинок «Книжников» в этом году – еще один том Талмуда на русском языке, новые романы Филипа Рота, впервые изданный на русском языке роман Агнона «Путник, зашедший переночевать», новый перевод трилогии Эли Визеля «Ночь. Рассвет. День», в общей сложности – 60 наименований.
 
ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Директор центра «Петербургская иудаика» д-р Валерий Дымшиц расскажет о еврейской книге в контексте Октябрьской революции.
Раввин Цви Пинский объяснит, как устроен Свиток Торы, а сойфер (переписчик святых текстов) покажет, как этот свиток пишется, и напишет для желающих первую букву их имени специальными чернилами на клафе – коже кошерного животного.

Гость Дня – главный редактор издательства «Книжники» Борух Горин. Он поможет желающим сориентироваться в мире еврейских книг на русском языке, расскажет, какие стоит читать, а какие, наоборот, не стоит.

Вход на ярмарку свободный, за участие в лекциях взимается символическая плата.

Подробное расписание Дня еврейской книги смотрите тут http://sinagoga.jeps.ru/meropriyatiya-sinagogi/den-evrejskoj-knigi-30-aprelya-2017.html
 
БИБЛИОТЕКА ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ «СИФРИЯ»

Все желающие смогут посетить библиотеку еврейской книги «Сифрия» при Синагоге, содержащую наиболее полную подборку книг по еврейской тематике на русском языке, и записаться.
 
Программу Дня еврейской книги можно посмотреть тут:
http://sinagoga.jeps.ru/meropriyatiya-sinagogi/den-evrejskoj-knigi-10-aprelya-2016.html

| | Поделиться

Новости
Медведев назвал Навального «лживым политическим проходимцем»
19.04.2017
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на просьбу прокомментировать расследование фонда Алексея Навального заявил, что не будет обсуждать «абсолютно лживые продукты политических проходимцев». Об этом он сказал в ходе отчета перед депутатами Госдумы.
Матвиенко надела платок и зеленое платье на встречу с королем Саудовской Аравии
16.04.2017
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что строгая одежда, соответствующая мусульманским нормам, помогла ей найти взаимопонимание и добиться доверительной атмосферы на переговорах в Саудовской Аравии.
В Кремле отказались публиковать фото встречи Путина с Тиллерсоном
14.04.2017
Фотографии и видео встречи президента России Владимира Путина, госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Сергея Лаврова не будут опубликованы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дайджест федеральных СМИ
Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
В особняке нашли произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Кровавые страсти в Новых Крестах
7.03.2017
Перед убийством подполковник Николай Чернов передал в ФСБ материалы о многомиллиардных хищениях в ходе строительства Новых Крестов.
Водительская медкомиссия в СПб: новые стандарты медицинского заключения
10.02.2017
В России с 2016 года приняты новые стандарты, определяющие прохождение медицинских комиссий и доступ водителей к управлению различными типа транспорта.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru