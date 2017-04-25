День еврейской книги в петербургской Синагоге

30 апреля с 12:00 до 18:00 в Большой Хоральной Синагоге Петербурга (Лермонтовский, 2) пройдет День еврейской книги. Это масштабное просветительское мероприятие для широкой публики, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Что ждет петербуржцев в этот день?





КНИЖНАЯ ЯРМАРКА



Все желающие смогут приобрести книги московских издательств «Книжники» и «Гешарим» с 20% скидкой. Это книги по иудаизму, Тора, Талмуд и другие первоисточники в переводе на русский язык, публицистика и новинки художественной литературы.



«Мы помним, как в прошлом году петербуржцы в одночасье смели книги с прилавков. Поэтому в этом году мы привезем в четыре раза больше книг!» – обещает Борух Горин, главный редактор издательства «Книжники».



Среди новинок «Книжников» в этом году – еще один том Талмуда на русском языке, новые романы Филипа Рота, впервые изданный на русском языке роман Агнона «Путник, зашедший переночевать», новый перевод трилогии Эли Визеля «Ночь. Рассвет. День», в общей сложности – 60 наименований.



ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА



Директор центра «Петербургская иудаика» д-р Валерий Дымшиц расскажет о еврейской книге в контексте Октябрьской революции.

Раввин Цви Пинский объяснит, как устроен Свиток Торы, а сойфер (переписчик святых текстов) покажет, как этот свиток пишется, и напишет для желающих первую букву их имени специальными чернилами на клафе – коже кошерного животного.



Гость Дня – главный редактор издательства «Книжники» Борух Горин. Он поможет желающим сориентироваться в мире еврейских книг на русском языке, расскажет, какие стоит читать, а какие, наоборот, не стоит.



Вход на ярмарку свободный, за участие в лекциях взимается символическая плата.



Подробное расписание Дня еврейской книги смотрите тут http://sinagoga.jeps.ru/meropriyatiya-sinagogi/den-evrejskoj-knigi-30-aprelya-2017.html



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