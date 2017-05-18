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Кровати из разных материалов – от массива дерева до экокожи
15.05.2017

Один из основных критериев выбора кровати – это материал, из которого она изготовлена. На рынке представлен большой выбор моделей из массива, экокожи, с коваными элементами и пр. Рассмотрим особенности мебели из популярных материалов.


Экологичные уютные кровати из массива дерева


Мебель из массива всегда пользовалась высоким спросом, она экологична, служит долго и выглядит очень красиво. Производители используют разные породы дерева, но чаще всего работают с сосной. Данная порода не гниет и не подвергается воздействию грибков, не выделяет вредных для здоровья веществ.


Кроватки из натуральной древесины можно устанавливать в детских комнатах, поскольку они абсолютно безопасны. По сравнению с другими породами, сосна является наиболее доступным вариантом, поэтому если хотите сэкономить, присмотритесь к моделям именно из этого дерева.


Для большинства покупателей ключевым параметром выбора кровати является ее внешний вид, и мебель из массива полностью отвечает этому требованию. Древесина очень проста в обработке, это позволяет мастерам мебельных мастерских создавать настоящие шедевры. На сайте Spb-Matras.ru можно ознакомиться с современными моделями кроватей из натурального массива дерева.


Придерживаетесь минимализма? Тогда можно выбрать уютную мебель из ДСП в соответствующем стиле, такие кровати отличаются лаконичностью и простотой, в них нет ничего лишнего – полное отсутствие каких-либо декоративных элементов (орнаментов, вставок и пр.).


Кровати из экокожи и с художественной ковкой


Мебель с элементами ковки выглядит стильно и оригинально, отражая вашу индивидуальность и придавая спальне особую атмосферу камерности и простора. Чаще всего ковка присутствует на спинке кровати.


Кровати с ковкой универсальны, так как вписываются практически в любой интерьер. Мастера используют два способа обработки металла: горячий и холодный. В первом случае кованые элементы формируются с помощью машинных установок и ручных инструментов: листья, гроздья винограда и пр. В основе холодной ковки лежит штампование деталей, это более доступный способ, снижающий себестоимость мебели.


Экокожа – еще один популярный материал, обладающий целым рядом преимуществ: высокая прочность, износостойкость, способность «дышать» и более доступная цена, по сравнению с натуральной кожей.


Выбирая кровать, нужно определиться с типом матраса. На сайте http://www.spb-matras.ru/shop/bed/ представлен большой выбор матрасов, включая ортопедические изделия. Современные спальные аксессуары обладают эффектом памяти (запоминают положение тела), имеют усиленный периметр, изготавливаются из экологически безопасных материалов: натурального латекса, льна и пр.


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