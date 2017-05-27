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Совокупный доход клиентов TeleTrade составил 4,3 млн. долларов за I квартал 2017 года.
26.05.2017
ГК TeleTrade опубликованы результаты финансовой отчетности за первые три месяца 2017-го года.

Согласно квартальным финансовым результатам, объем среднемесячного оборота этой ГК с января по март включительно выразился во внушительную сумму 7,7 миллиардов американских долларов. В сравнении с аналогичным кварталом минувшего года оборот у TeleTrade повысился на 3,8% и продемонстрировал положительную динамику.

В течение первого квартала текущего года число клиентов ГК увеличилось едва ли не на четверть – составил прирост 24% в сравнении с январем-мартом 2016-го года, - пишет издание "Биржевой лидер".

Наиболее популярные операции за первые три месяца текущего года, входящие в топ-позиции от выполняемых на рынке, – это по-прежнему финансовые сделки, осуществляемые клиентами с той или иной валютной парой. Лидирует здесь пара «евро-американский доллар» (EUR/USD), на которую приходится 25.6%. Следует за ней пара «американский доллар-японская иена» (USD/JPY) с 19%. И замыкает лидирующую тройку пара «фунт стерлингов Великобритании- доллар Соединенных Штатов» (GBP/USD» с 15.6% от объема сделок. Соотношение в инструментах CFD/пары валют выражается как 10/90.

Оптимизм опубликованной отчетности подкрепляется итоговой строкой о доходах клиентов. В совокупности они составили почти четыре с половиной миллиона долларов за указанный период.

Несколько месяцев происходило стабильно увеличение доходов клиентуры. По результатам, полученным в первом квартале 2017-го года, рост составил 47% относительно аналогичного периода минувшего года. Это позволяет делать вывод, что становятся клиенты все более искусными и профессиональными игроками на финансовых рынках и ведут активно торговую деятельность с использованием портфеля различных инструментов.

Создана ГК TeleTrade в 1994 году, действуя как международная финансовая частная группа. Она оказывает необходимые услуги многочисленным клиентам по всей планете в сфере доступа к ресурсам торговли посредством производных финансовых инструментов. Группа компаний имеет офисы и представительства на территории 26 стран мира.

TeleTrade укрепила свои позиции на европейских рынках: компанией TeleTrade DJ International Consulting Ltd., состоящей в группе, получено свидетельство о лицензии, выданной от CySEC (Кипрская рыночная комиссии по ценным бумагам).

В прошлом году Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд групп» стало одним из первых в Российской Федерации обладателем лицензии 045-13980-020000, выданной Банком России. «Телетрейд Бел» присутствует также в реестре Нацбанка Беларуси, включающем в себя Форекс-компании.

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