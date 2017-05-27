Постельное белье из бамбукового волокна: особенности, свойства и правила ухода

Бамбук – самый экологичный материал для изготовления постельного белья. Он обладает высокой жизнеспособностью, поэтому его выращивают на многочисленных частных фермах. Из-за небольшого размера плантаций их собственники не используют химикаты, пестициды, что является гарантией безопасности полученного волокна. Его добывают из мякоти этого растения с применением специальных технологий для быстрого формирования нитей.

После этого производят ткань, которая отличается природным блеском, не уступает по качеству кашемиру, шелку. Но в отличие от этих материалов она не обладает атласным эффектом, а по мягкости опережает хлопок. Благодаря своим свойствам она идеально подходит для изготовления постельных принадлежностей. На сайте Postel-SPB.Ru можно оценить преимущества изделий из бамбукового волокна.

Какими свойствами обладает бамбуковое волокно

Постельное белье из бамбука рекомендуется приобретать людям с чувствительной кожей. Такой материал обладает природными антимикробными свойствами, не вызывает раздражений или зуда. Обычно принадлежности из него выпускают в природных светло-зеленых тонах, которые способствуют здоровому сну и отдыху.

Рост популярности бамбукового постельного белья вызван рядом его достоинств:

уникальная мягкость легкой и приятной на ощупь ткани;

естественное регулирование температуры тела в процессе сна;

материал обладает высокой прочностью, хорошо пропускает воздух;

пористая структура обеспечивает поглощение влаги, ее быстрое испарение.

Какие правила нужно соблюдать при уходе за тканью

Бамбуковая ткань сохраняет свои полезные свойства, эксплуатационные качества только при соблюдении правил ухода за ней. По этой причине после приобретения постельного белья следует выполнять несколько простых рекомендаций:

избегать использования отбеливателей или смягчителей;

выворачивать наволочки, пододеяльники наизнанку перед стиркой;

выбирать деликатные режимы, не сушить белье в машинке;

гладить материал можно только при низкой температуре.

Постельное белье из бамбука выпускают в разных размерах, но наиболее популярными являются стандартные двуспальные комплекты. Оценить их ассортимент и внешний вид можно в разделе http://postel-spb.ru/postel/euro-standart/. Стирать такие изделия рекомендуется отдельно от других материалов, предметов одежды. Это позволит сохранить естественную мягкость ткани, которую считают ее главным преимуществом.