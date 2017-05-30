 Rambler's Top100
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Лениградская Правда
30 МАЯ 2017, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Где взять кредит быстро и легко его вернуть?
28.05.2017

В мире полно вещей, которые каждый хочет приобрести. Красивый домик на берегу моря, поездка в тёплые края, необычный интерьер для дома, способный украсить его. Но, к сожалению, не всегда средства позволяют воплотить в явь мечты и даже небольшие желания.

Банк «Тинькофф» позволяет каждому желающему выгодно взять кредит наличными без лишних хлопот на любые нужды. Срочно необходимы деньги для того, чтобы совершить кругосветное путешествие? Кредит, выданный наличными, позволит осуществить любые желания сию минуту и не заставит себя долго ждать.

Всё, что требуется от клиента – заполнить форму заявки. Потребитель может подать её при наличии только лишь паспорта, и даже не выходя из дома. Таким образом, можно сразу же взять любую сумму в пределах одного миллиона рублей, которые можно будет потратить на совершенно различные нужды.

После подачи заявки, останется лишь выбрать удобный способ получения наличных. Производятся также выплаты в онлайне, что становится ещё удобнее, ведь клиент может снять деньги в одной из более чем трёх сотен тысяч точек обслуживания в России.

Однако, что же делать, когда настанет пора платить по взятому кредиту? Здесь также банк «Тинькофф» предоставляет отличную возможность платить по кредиту онлайн. Независимо от того, где находится клиент, достаточно лишь иметь возможность положить деньги на карту или оплатить услуги «Тинькофф» с помощью электронных денег.

Такой простор для действий позволяет не ограничивать себя в выборе подарка родным, сувениров, которые можно привезти из дальней поездки, а также в шоппинге, которым можно будет заниматься часами напролёт. Низкая процентная ставка по кредиту облегчает его возврат, а график платежей позволит рационально распределить выплаты понедельно и помесячно так, чтобы планировать свой бюджет, не беспокоясь о моменте возврата средств.

При необходимости взять более одного миллиона рублей, существует также вариант выдачи кредита под залог, горизонты суммы выдачи которого составляют пятнадцать миллионов рублей. Для того, чтобы получить его, можно также легко и быстро заполнить заявку дома и дождаться решения банка о выдаче кредита. После его одобрения останется лишь получить его любым удобным способом, ведь с «Тинькофф» банк всё так просто. А главное удобство в том, что вся работа и операции совершаются дистанционно, нет нужды даже посещать банк лично, ведь можно просто получить всю сумму одним или несколькими траншами.


| | Поделиться

Новости
Путин открыл восстановленный храм на Лубянке, где НКВД проводились расстрелы
25.05.2017
Владимир Путин принял участие в церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре. В 1930-х годах здесь размещалось общежитие НКВД. На территории монастыря сотрудники органов госбезопасности проводили расстрелы.
МВД не считает Медведева коррумпированным чиновником
24.05.2017
ГУ МВД по Москве проверило факты из расследования ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон» и не нашло нарушений закона, гласит ответ замминистра МВД на запрос депутата Валерия Рашкина.
Матвиенко решила запретить подросткам участвовать в акциях протеста
23.05.2017
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить законодательный запрет на участие несовершеннолетних в протестных акциях. Молодые люди "далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения".
Дайджест федеральных СМИ
Сокровища в особняке бывшего главы Марий Эл
20.04.2017
В особняке нашли произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Отмечается, что часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Бастрыкина поймали на плагиате
12.04.2017
Следственный комитет начал издавать журнал «Следствием установлено». В первом же номере обнаружены существенные заимствования из статьи, вышедшей в «Московском комсомольце» 15 лет назад.
Панты для тещи Медведева
30.03.2017
Дмитрий Медведев плескался в пантовых ваннах алтайского санатория «Родник Запсиба». Теперь, чтобы принять ванну, Медведеву и его теще так далеко летать не надо.
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Апартаменты на Лазурном берегу, коттеджи в Майами - все это позволяет вольготно чувствовать себя бывшим топ-менеджерам «Ленэнерго».
Иллюзия безопасности в петербургском метро
4.04.2017
Сотни металлодетекторов в петербургском метро, призванные охранять горожан от террористов, спустя год после установки не выполняют своей задачи.
Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить
3.04.2017
После известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».
Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
При строительстве изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге произошла загадочная пропажа секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов.
Кровавые страсти в Новых Крестах
7.03.2017
Перед убийством подполковник Николай Чернов передал в ФСБ материалы о многомиллиардных хищениях в ходе строительства Новых Крестов.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru