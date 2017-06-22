Сбербанк столкнулся с новым способом хищения денег из банкоматов

Сбербанк столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов, сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.





При такой схеме, рассказал Кузнецов, мошенник запрашивает в банкомате выдачу наличных, а когда устройство отсчитывает деньги и подает их в купюроприемник, удерживает карточку и вынимает наличные с помощью крючка.





Деньги с карты при такой схеме не списываются, а хищение обнаруживается лишь при инкассации банкомата, которая проводится раз в несколько дней.





По словам Кузнецова, такая мошенническая схема появилась в марте и первоначально использовалась в Москве и Санкт-Петербурге. «В стране, к сожалению, данный вид мошенничества продолжает поступательно двигаться», — отметил зампред Сбербанка.





Сбербанк планирует защищать банкоматы от такого вида мошенничества при помощи искусственного интеллекта, заявил Кузнецов.