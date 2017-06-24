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На Едином портале госуслуг зарегистрировано 50 млн человек
22.06.2017

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировались 50 млн граждан России. Регистрация в этой системе дает возможность получать государственные услуги в электронном виде. С начала года количество пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) выросло на 10 млн человек.

 

В среднем в 2017 году на ЕПГУ ежемесячно на регистрируется более 1,5 млн новых пользователей. По итогам 2016 года общее число пользователей ЕПГУ достигло 40 млн человек. В 2015 году в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 году — 13 млн, в 2013 году — 6,9 млн человек.

 

В данный момент на ЕПГУ доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде. Самыми популярными услугами являются проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), заказ выписки с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ, регистрация автотранспортных средств, получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости. При заказе госуслуг на ЕПГУ и оплате госпошлины действует понижающий коэффициент 0,7. Кроме того, оплата налогов через ЕПГУ гарантируетзакрытие начислений в кратчайшие сроки.

 

Справка

 

В июне 2014 года появилась бета-версия обновленного портала госуслуг. в 2015 году сайт получил высшую отметку в конкурсе «Рейтинг Рунета» и занял первое место в номинации «Некоммерческие и госорганизации».Кроме того, портал получил премию «Золотой сайт», а также «ПремиюРунета-2015» в номинации «Государство и общество».

 

В июне 2016 года произошла миграция бета-версии ЕПГУ на основной домен www.gosuslugi.ru. Таким образом, бета-версия портала стала основной для получения госуслуг в электронном виде.


Пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Минкомсвязь России)


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