Николай Подгузов назначен генеральным директором ФГУП «Почта России»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП «Почта России». На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.





«“Почта России” — крупнейшее предприятие в своей сфере. Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта “Почта Банк”, а также по подготовке к акционированию. Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе, — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — На посту генерального директора “Почты России” Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова».





Биографическая справка



Николай Подгузов родился в Ленинграде 29 мая 1974 года.



В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет.



В 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России.



В 2000 — 2003 годах работал на разных должностях в Министерстве финансов Российской Федерации.



С 2003 по 2006 год — вице-президент департамента ОАО «Инвестиционный банк “Траст”». С 2006 по 2010 год — вице-президент, директор управления ООО «Ренессанс капитал-Финансовый консультант». С 2010 по 2012 год — начальник управления ЗАО «ВТБ Капитал».



С 2012 по 2013 год — заместитель директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.



С сентября 2013 по июль 2017 года — заместитель министра экономического развития Российской Федерации.



